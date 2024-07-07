Haberler Galatasaray "UEFA devamlı tepemizde"

"UEFA devamlı tepemizde"

Gayrimenkul projeleri için yetki talep eden Özbek, “UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız, düzeltip gelin diyorlar. Bunun yolu alacağımız avanstan geçiyor” dedi Endişeleri gidererek istediği yetkilere sahip olan Özbek ardından, “Biz çok büyük bir kulübüz. Burada dayanışma ön plana çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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"UEFA devamlı tepemizde"

Camianın uzun süredir beklediği Olağanüstü Genel Kurul dün gerçekleştirildi. Yönetimin gayrimenkul projelerine ilişkin yetki talep ettiği Genel Kurul, saat 10.00'da başladı. İlk olarak söz alan Başkan Dursun Özbek, kulübü güçlü bir mali yapıya kavuşturmak istediklerini söyledi. Özbek, "Temel amacımız Galatasaray'ı güçlü bir mali yapıyla her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaştırmak. Bunun için Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp kulübümüz için güçlü finansman yapısını oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"PRANGALARDAN KURTULACAĞIZ"

UEFA'nın Galatasaray'ın tepesinde olduğunu belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2.3 milyar TL'lik Bankalar Birliği borcunu kapatmamız lazım. UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız, düzeltin diyorlar. Yapamazsak büyük ihtimalle ceza alacağız. Pranga altında olmayı hiçbir zaman kabul etmemiş bir neslin insanıyız. Bir Galatasaraylı olarak bu prangadan çıkmak istiyorum." Ardından itiraz eden isimlerle ortak noktada buluşan ve oy çokluğuyla yetkiyi alan Özbek, "Biz çok büyük bir kulübüz. Burada dayanışma ön plana çıktı" diyerek teşekkür etti.

"KENDİMİZ YAPAMAYIZ"

Birinci modelde Florya'nın kulüp imkanıyla yapılmasını düşünüyorduk. İkinci modelde ise bir proje ortağının tüm maliyeti üstlendiği hasılat paylaşımı şeklinde bu projeyi yapmak da vardı. Mayıs 2022'den bugüne kadar olan gelişmeler bizi ikinci modele yaklaştırmıştır. Galatasaray'ın mali yapısını düşünürsek bunun kulüp tarafından yapılmasının mümkün olmadığını görürsünüz.

"1 SANİYE DÜŞÜNMEDİM"

Ben ve arkadaşlarımın çalışmaları sonucunda Florya'daki 41 dönümlük arsanın tapusunu mülkiyetimiz olarak G.Saray'a kazandırdık. Arsanın yaklaşık 1 milyar 85 milyon TL ödenmesi gereken bedeli var. Ziraat Bankası'ndan kredi aldık. Galatasaray'ın borçlanma yasağı var. Kefalet imzası istendi, 1 saniye düşünmedim. Şahsi kefaletimle 41 dönümlük Florya arsası Galatasaray'ın oldu.

"ADA, GALATASARAY'IN MALIDIR"

2022 yılındaki seçimlere müteakip göreve geldiğimizde Galatasaray Adası'nın tadilatını yaptık ve sizlere hizmete açtık. Adanın tapularını Galatasaray'a kazandırdık. Artık göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz; ada, Galatasaray'ın malıdır. İmar planımızı da yaptık. Projelerimiz hazır. Kısa bir sürede inşaat ruhsatını alıp orada kalan ikinci fazın inşaatına da başlayacağız.

"BİZİM HAYALİMİZ AVRUPA"

Seneye 25'inci şampiyonluğumuzu kazanacağız, 5'inci yıldızımızı göğsümüze takacağız. Bizim hayallerimiz var. Ulaşmak istediğimiz Avrupa şampiyonlukları var. Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman başarı var, bu geleneği sürdürmek için çalışacağız. En iyi oyuncuları kulübümüz için en doğru koşulda transfer edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın.

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