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Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Galatasaray sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde tuttuğu Guela Doue'yi renklerine bağlama konusunda ısrarcı. Galatasaray yönetimi, Rennes’e yaptığı 6 milyon euro’luk teklifi güncelleyip transferi bu hafta bitirmek istiyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Galatasaray'ın sağ bek listesinde üst sıralarda yer alan Guela Doue'de sıcak saatler yaşanıyor.

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Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Rennes forması giyen 21 yaşındaki oyuncu için temasa geçen Aslan, ilk olarak bonuslarla 6 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı.

Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Rennes'in yeterli bulmadığı öneri sonrası sarı-kırmızılılar, bir kez daha Fransız ekibinin kapısını çalma kararı aldı.

Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Galatasaray'ın yeni teklifinin bu hafta içinde iletilmesi bekleniyor.

Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif

KAMPA YETİŞECEK
Sağ bek transferini bir önce sonuçlandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Doue'de bonuslarla birlikte 8 milyon euro'ya kadar çıkmayı düşünüyor.

Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Genç oyuncunun kontratının son yılına girmesini değerlendirmeyi planlayan Galatasaray, Rennes'in direncinin bu hafta kırılmasını umuyor.

Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Doue'yle 4 yıllık sözleşme konusunda ön anlaşma yaptığı öğrenilen Cimbom, böylece ikinci kampa sağ beke yetiştirmiş olacak.

Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Kariyerine Rennes'te başlayan 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Fransa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 4 asist yapmayı başardı.

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