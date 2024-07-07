Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray'dan yeni teklif
Galatasaray sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde tuttuğu Guela Doue'yi renklerine bağlama konusunda ısrarcı. Galatasaray yönetimi, Rennes’e yaptığı 6 milyon euro’luk teklifi güncelleyip transferi bu hafta bitirmek istiyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Rennes forması giyen 21 yaşındaki oyuncu için temasa geçen Aslan, ilk olarak bonuslarla 6 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı.
Rennes'in yeterli bulmadığı öneri sonrası sarı-kırmızılılar, bir kez daha Fransız ekibinin kapısını çalma kararı aldı.
Galatasaray'ın yeni teklifinin bu hafta içinde iletilmesi bekleniyor.
KAMPA YETİŞECEK
Sağ bek transferini bir önce sonuçlandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Doue'de bonuslarla birlikte 8 milyon euro'ya kadar çıkmayı düşünüyor.
Genç oyuncunun kontratının son yılına girmesini değerlendirmeyi planlayan Galatasaray, Rennes'in direncinin bu hafta kırılmasını umuyor.
Doue'yle 4 yıllık sözleşme konusunda ön anlaşma yaptığı öğrenilen Cimbom, böylece ikinci kampa sağ beke yetiştirmiş olacak.
Kariyerine Rennes'te başlayan 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Fransa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 4 asist yapmayı başardı.
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