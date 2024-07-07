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Erden Timur: Hakkınızı helal edin

Florya Projesi’nden Galatasaray maksimum geliri elde etmeli 3 yıl görev aldım, herkesten hakkını helal etmesini diliyorum.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Erden Timur: Hakkınızı helal edin

Olağanüstü Genel Kurul'da söz alan Erden Timur, "Florya, Galatasaray'ın geleceği olan bir proje. Burak Elmas döneminden beri içerisindeyim. Her şeyin kusursuz olması için çalışıldı. Bu işin fona dönüşmesi dünyada da bir ilk olacak. Kazanılacak rakam borcu ödemeli ve fon sağlayacak kadar olmalı. Projeyi, kendimiz yapmalıyız fikrindeyim. Bu işin Galatasaray için geliri maksimum olmalı. Neticede büyük uğraşlar verildi. Yıllar sonra Galatasaray kendi parasıyla bir yer satın aldı. Paranın bloke olması, getirisinin futbol dışı branşlara harcanması çok koruyucu bir önlemdir" dedi. Emeği geçenlere teşekkür eden Timur, "Galatasaray'da üç sene görev aldım, herkesten de hakkını helal etmesini diliyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

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