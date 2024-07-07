Haberler Galatasaray Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra takındam ayrılan ve Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuştu. İşte Belçikalı golcünün açıklamaları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 17:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

Sarı-kırmızılılar, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra sarı-lacivertlilerden ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

Cimbom, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

Yıldız golcü, Galatasaray'ın YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

"GALATASARAY ADASI KLAS BİR YER"

"Galatasaray Adası'na ilk defa geliyorum. Çok dinlendirici ve klas bir yer. İstanbul'un ne kadar gurur verici bir yer olduğunu gösteriyor."

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

"GALATASARAY'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

"Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu. Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum."

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

"TÜRKİYE'DE ÖZEL BİR İNSANIM"

"3 büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Michy Batshuayi'nin disiplinidir."

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

"MEYDAN OKUMALARI SEVİYORUM"

"Ben meydan okumaları seviyorum. Sıradaki meydan okumam da Galatasaray'ı olabildiğince yukarı çıkarmak."

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

"KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEM VE SEVİLMEM GEREKİYOR"

"Kendimi güvende hissetmem gerekiyor, taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Michy Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız."

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

"OKAN BURUK İLE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum. O da teknik bir oyuncuydu ben de öyleyim. Onunla çalışmaya sabırsızlanıyorum. İyi maçlar çıkarttığım zaman ve iyi sonuçlar aldığım zaman beni tebrik edeceği için sabırsızlanıyorum."

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

"DRIES VE ZAHA BENİ ARADIĞINDA ÇOK MUTLUYDU"

"Dries beni aradığında çok mutluydu, Zaha da öyle. Hakim ile henüz görüşemedim ama hepsinin iyi iletişim kurabileceğim insanlar olduğunu biliyorum. Bu benim için olumlu bir şey. Dries, kızımla Ciro için daha önce düğün pazarlığı yaptı ama başlık parası pahalı."

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

"GOL SEVİNCİNİ HENÜZ DÜŞÜNMEDİM"

Gol sevinci için henüz bilmiyorum. Biraz düşüneceğim. Sizin fikirleriniz varsa onları duymayı çok isterim.

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."

"GALATASARAY 1 NUMARA"

Galatasaray denince aklına ilk gelen kelime?

Michy Batshuayi: 1 numara!

Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam
Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı!
DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa'da gündem Bizim Çocuklar! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"
Başkan Erdoğan'dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı'ya bozkurt tepkisi: "Tamamen siyasi bir karar"
Cimbom'da Sanchez için flaş karar!
"Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım"
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon € ödenmişti
Cimbom'da Sanchez için flaş karar!
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Muharrem orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir?
BARAJ DOLULUK ORANLARI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu! Kırkpınar'da finalin adı belli oldu! 18:17
Batshuayi'den F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Batshuayi'den F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 17:43
Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor! Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor! 17:42
Tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon € ödenmişti Tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon € ödenmişti 17:21
Cimbom'da Sanchez için flaş karar! Cimbom'da Sanchez için flaş karar! 16:40
Cimbom'da yoğun mesai Cimbom'da yoğun mesai 16:05
Daha Eski
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 16:01
"Mourinho'yu ilk duyduğumuzda..." "Mourinho'yu ilk duyduğumuzda..." 15:35
G.Saray'a tam bir fiyat - performans transferi! G.Saray'a tam bir fiyat - performans transferi! 13:59
Ankaragücü'nde flaş ayrılık! Ankaragücü'nde flaş ayrılık! 13:45
F.Bahçe'nin yeni transferini Cengiz ağzından kaçırdı! F.Bahçe'nin yeni transferini Cengiz ağzından kaçırdı! 13:10
Hollanda - İngiltere maçı ne zaman? Hollanda - İngiltere maçı ne zaman? 12:52