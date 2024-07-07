Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Galatasaray denince..."
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra takındam ayrılan ve Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuştu. İşte Belçikalı golcünün açıklamaları... (GS spor haberi)
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Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.
Yıldız golcü, Galatasaray'ın YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"GALATASARAY ADASI KLAS BİR YER"
"Galatasaray Adası'na ilk defa geliyorum. Çok dinlendirici ve klas bir yer. İstanbul'un ne kadar gurur verici bir yer olduğunu gösteriyor."
"GALATASARAY'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"
"Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu. Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum."
"TÜRKİYE'DE ÖZEL BİR İNSANIM"
"3 büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Michy Batshuayi'nin disiplinidir."
"MEYDAN OKUMALARI SEVİYORUM"
"Ben meydan okumaları seviyorum. Sıradaki meydan okumam da Galatasaray'ı olabildiğince yukarı çıkarmak."
"KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEM VE SEVİLMEM GEREKİYOR"
"Kendimi güvende hissetmem gerekiyor, taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Michy Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız."
"OKAN BURUK İLE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
"Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum. O da teknik bir oyuncuydu ben de öyleyim. Onunla çalışmaya sabırsızlanıyorum. İyi maçlar çıkarttığım zaman ve iyi sonuçlar aldığım zaman beni tebrik edeceği için sabırsızlanıyorum."
"DRIES VE ZAHA BENİ ARADIĞINDA ÇOK MUTLUYDU"
"Dries beni aradığında çok mutluydu, Zaha da öyle. Hakim ile henüz görüşemedim ama hepsinin iyi iletişim kurabileceğim insanlar olduğunu biliyorum. Bu benim için olumlu bir şey. Dries, kızımla Ciro için daha önce düğün pazarlığı yaptı ama başlık parası pahalı."
"GOL SEVİNCİNİ HENÜZ DÜŞÜNMEDİM"
Gol sevinci için henüz bilmiyorum. Biraz düşüneceğim. Sizin fikirleriniz varsa onları duymayı çok isterim.
"GALATASARAY 1 NUMARA"
Galatasaray denince aklına ilk gelen kelime?
Michy Batshuayi: 1 numara!
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