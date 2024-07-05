TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi transfer ederek yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler için çalışmalar sürüyor.

Başta sağ bek olmak üzere birçok bölgeyi güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.