Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan ve yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda. Sarı-kırmızılılarda 5 büyük ligin takibindeki yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 12:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Yeni sezon hazırlıklarını Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi transfer ederek yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler için çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Başta sağ bek olmak üzere birçok bölgeyi güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

EURO 2024'te ay-yıldızlı forma altında başarılı bir performans gösteren Barış Alper, Avrupa'nın önemli takımları tarafından izleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Son 2 sezonda Galatasaray'da kazanılan şampiyonluklarda performansı ve özverisiyle öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu yakaladığı çıkışı A Milli Takım'da da devam ettirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

İstikrarlı yapısı ve birçok farklı mevkiide oynayarak joker görevi üstlenmesi Barış Alper'i daha da farklı kılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Galatasaray'da Okan Buruk'un, milli takımda da Vincenzo Montella'nın vazgeçilmezi olan başarılı yıldız, Avrupa'nın beş büyük liginin radarında duruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

KAPI 30 MİLYON EURO'DAN AÇILACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, olası bir transfer teklifinde kapıyı 30 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Milli yıldız, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...

Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu
Dünya yıldızları bedava!
Avcılar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (5 Temmuz)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 TEMMUZ rakamları
SEYAHATSEVER PROJESİ başvuruları başladı! Seyahatsever Projesi Kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 12:46
Fırtına'ya durmak yok! Fırtına'ya durmak yok! 12:33
Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek 11:58
"Arda'yı Alex’ten önde görüyorum" "Arda'yı Alex’ten önde görüyorum" 11:33
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede 11:27
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 11:19
Daha Eski
12 Dev Adam Sırbistan'daki turnuvaya katılmayacak 12 Dev Adam Sırbistan'daki turnuvaya katılmayacak 11:19
Ozan Tufan: Abdullah Avcı ile konuştuğumda... Ozan Tufan: Abdullah Avcı ile konuştuğumda... 11:18
İngiltere - İsviçre maçı ne zaman? İngiltere - İsviçre maçı ne zaman? 11:16
F.Bahçe A. Wacker ile karşılaşacak F.Bahçe A. Wacker ile karşılaşacak 11:05
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 10:51
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 10:45