TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi! 30 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan ve yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda. Sarı-kırmızılılarda 5 büyük ligin takibindeki yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz...
EURO 2024'te ay-yıldızlı forma altında başarılı bir performans gösteren Barış Alper, Avrupa'nın önemli takımları tarafından izleniyor.
Son 2 sezonda Galatasaray'da kazanılan şampiyonluklarda performansı ve özverisiyle öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu yakaladığı çıkışı A Milli Takım'da da devam ettirdi.
İstikrarlı yapısı ve birçok farklı mevkiide oynayarak joker görevi üstlenmesi Barış Alper'i daha da farklı kılıyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'un, milli takımda da Vincenzo Montella'nın vazgeçilmezi olan başarılı yıldız, Avrupa'nın beş büyük liginin radarında duruyor.
KAPI 30 MİLYON EURO'DAN AÇILACAK
Sarı-kırmızılı yönetim, olası bir transfer teklifinde kapıyı 30 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.
Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.
Milli yıldız, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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