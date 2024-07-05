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TRANSFER HABERİ: Galatasaray 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek...

Son dakika spor haberi: Aurier'den memnun kalmayan ve yollarını ayıran Galatasaray'da sağ bek arayışı hız kazandı. Bir süredir bu bölge için çalışmalarda bulunan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa Ligue 1'de buldu. Görüşmelerde anlaşma sağlayan Cimbom, yıldız isme 5 yıllık sözleşme imzalatacak. İşte o futbolcu ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek...

Galatasaray'ın sağ bek mevkisi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Guela Doue için Rennes ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek...

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın Fransız ekibiyle 21 yaşındaki futbolcunun transferi için 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek...

Transferde mutlu sona ulaşan Cimbom'un kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek...

Aslan'ın önümüzdeki günlerde İstabul'a gelmesi beklenen yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek...

Genç yıldızın Cimbom'un eski sağ beki Sacha Boey ile benzer özellikler taşıması da dikkatleri çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek...

Doue'nin de yine Rennes'den kadroya katılan Boey gibi genç bir futbolcu olması, dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla ön palana çıkması göze çarpıyor.

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