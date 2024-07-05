TRANSFER HABERİ: Galatasaray 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek...
Son dakika spor haberi: Aurier'den memnun kalmayan ve yollarını ayıran Galatasaray'da sağ bek arayışı hız kazandı. Bir süredir bu bölge için çalışmalarda bulunan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa Ligue 1'de buldu. Görüşmelerde anlaşma sağlayan Cimbom, yıldız isme 5 yıllık sözleşme imzalatacak. İşte o futbolcu ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın Fransız ekibiyle 21 yaşındaki futbolcunun transferi için 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı belirtildi.
Transferde mutlu sona ulaşan Cimbom'un kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Aslan'ın önümüzdeki günlerde İstabul'a gelmesi beklenen yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Genç yıldızın Cimbom'un eski sağ beki Sacha Boey ile benzer özellikler taşıması da dikkatleri çekti.
Doue'nin de yine Rennes'den kadroya katılan Boey gibi genç bir futbolcu olması, dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla ön palana çıkması göze çarpıyor.
Geçtiğimiz sezon Rennes ile 35 maça çıkan Fransız sağ bek söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 4 gol pası vermişti.
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