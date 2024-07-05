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Puma ile yeni dönem

Galatasaray’da 2024-25 sezonu formalarının heyecanı yaşanıyor. PUMA ile 5 yıllık anlaşma sağlayan sarı kırmızılılarda yeni döneme resmen adım atıldı, GSStore’da forma satışları başladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Puma ile yeni dönem

Sarı kırmızılılarda 2024-2025 sezonu formalarının heyecanı bekliyor. Başta taraftarlar olmak üzere tüm camiada gözler yeni sezon formalarına çevrildi. PUMA ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayan Galatasaray, dün itibarıyla yeni döneme başladı. Yeni sezon formaları dün satışa sunuldu. Formalar bin 499 TL ile 2 bin 999 TL arasında satışa çıkarıldı. Galatasaray'ın resmi kulüp mağazası GSStore ile PUMA tarafından ortaklaşa olarak Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen lansman ile formalar taraftarların ve camianın beğenisine sunuldu. Galatasaray ile Almanya merkezli ünlü spor giyim markası PUMA arasında 28 Haziran 2024 tarihinde protokol imzalanmıştı. Lansman ile birlikte formalar görücüye çıkmış oldu.

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