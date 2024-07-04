Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren ve ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayarak ses getiren Galatasaray'dan yine çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 10:24 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 10:27
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Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sona takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray, tecrübeli santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşma kapsamında Batshuayi'ye sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
Batshuayi hamlesiyle büyük ses getiren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle daha geldi.
REUS İÇİN ÖNEMLİ REFERANS
Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Marco Reus için Galatasaray da yakın takibini sürdürüyor.
35 yaşındaki yıldızın transferi konusunda en önemli referanslardan biri de Dries Mertens'in yakaladığı başarılar.
Benzer şekilde Mertens de sembolleştiği Napoli'den ayrılıp Galatasaray ile şampiyonluklar kazanması örnek olarak öne çıkıyor.
Borussia Dortmund'la sembolleşen Reus'un sarı-kırmızılılarda yeniden bir aidiyet kazanabileceği vurgulanıyor.
Marco Reus, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 maça çıktı.
Alman futbolcu, 9 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.
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