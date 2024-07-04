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Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren ve ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayarak ses getiren Galatasaray'dan yine çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 10:24 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 10:27
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Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla tamamlayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da aynı başarıyı tekrarlarmak için transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Transferde teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, ilk olarak hücum hattını güçlendirdi.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sona takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray, tecrübeli santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Anlaşma kapsamında Batshuayi'ye sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Batshuayi hamlesiyle büyük ses getiren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

REUS İÇİN ÖNEMLİ REFERANS

Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Marco Reus için Galatasaray da yakın takibini sürdürüyor.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

35 yaşındaki yıldızın transferi konusunda en önemli referanslardan biri de Dries Mertens'in yakaladığı başarılar.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Benzer şekilde Mertens de sembolleştiği Napoli'den ayrılıp Galatasaray ile şampiyonluklar kazanması örnek olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Borussia Dortmund'la sembolleşen Reus'un sarı-kırmızılılarda yeniden bir aidiyet kazanabileceği vurgulanıyor.

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