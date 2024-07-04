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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un talebi doğrultusunda listeye Manchester United'dan 2 yıldız alındı. İşte o isimler ve transfer gelişmeleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 14:08 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 14:41
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

2 sezondur şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde resmen başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

Ziyech'in bonservisini alan Cimbom, Batshuayi'yi renklerine bağladı ve Mertens'in de sözleşmesini uzattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, listedeki oyuncularla temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

İngiliz basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre G.Saray'ın Manchester United'dan 2 yıldıza resmi teklif yapacağını açıkladı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

CİMBOM'DAN MCTOMINAY VE BISSAKA ATAĞI!

TEAM Talk'un haberine göre; orta saha ve sağ bek arayışlarını sürdüren Aslan; Scott McTominay ve Wan-Bissaka konusunda harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

26 yaşındaki sağ bekin G.Saray'ın projesina sıcak baktığı belirtilirken, Kırmızı Şeytanlar'ın 20 milyon Euro istediği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

1 yıl sözleşmesi kalan İngiliz yıldız için Cimbom'un pazarlık masasına oturacağı ve fiyatı düşürmeye çalışacağı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

Ayrıca Lorenz Assignon ve Guela Doue'nin G.Saray'ın sağ bek adayları arasında yer alan diğer isimler olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

MCTOMINAY İÇİN YENİ TEKLİF!

Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların ManU'ya 2 yıldız için 21 milyon Pound (yaklaşık 25 milyon Euro) teklif verdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

Yönetimin yeni görüşmelerde teklifini artırmayacağı ve gelecek sezon sözleşmeleri bitecek isimleri kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği haberin detaylarında yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

AARON WAN-BISSAKA KİMDİR?

Aaron Wan-Bissaka, 26 Kasım 1997'de İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

Ocak 2018'de A takıma yükselen Bissaka, 2019 yazında 55 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

SCOTT MCTOMINAY KİMDİR?

Scott McTominay, 8 Aralık 1996'da İngiltere'nin Lancaster kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

Tüm yaş kategorilerinde forma giyen McTominay, 2017 yazında Kırmızı Şeytanlar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

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