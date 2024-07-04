GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...

İngiliz basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre G.Saray'ın Manchester United'dan 2 yıldıza resmi teklif yapacağını açıkladı. İşte detaylar...

CİMBOM'DAN MCTOMINAY VE BISSAKA ATAĞI! TEAM Talk'un haberine göre; orta saha ve sağ bek arayışlarını sürdüren Aslan; Scott McTominay ve Wan-Bissaka konusunda harekete geçti.