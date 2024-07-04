GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...
Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un talebi doğrultusunda listeye Manchester United'dan 2 yıldız alındı. İşte o isimler ve transfer gelişmeleri... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 14:08 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 14:41
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İngiliz basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre G.Saray'ın Manchester United'dan 2 yıldıza resmi teklif yapacağını açıkladı. İşte detaylar...
CİMBOM'DAN MCTOMINAY VE BISSAKA ATAĞI!
TEAM Talk'un haberine göre; orta saha ve sağ bek arayışlarını sürdüren Aslan; Scott McTominay ve Wan-Bissaka konusunda harekete geçti.
26 yaşındaki sağ bekin G.Saray'ın projesina sıcak baktığı belirtilirken, Kırmızı Şeytanlar'ın 20 milyon Euro istediği aktarıldı.
1 yıl sözleşmesi kalan İngiliz yıldız için Cimbom'un pazarlık masasına oturacağı ve fiyatı düşürmeye çalışacağı kaydedildi.
Ayrıca Lorenz Assignon ve Guela Doue'nin G.Saray'ın sağ bek adayları arasında yer alan diğer isimler olduğu belirtildi.
MCTOMINAY İÇİN YENİ TEKLİF!
Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların ManU'ya 2 yıldız için 21 milyon Pound (yaklaşık 25 milyon Euro) teklif verdiği iddia edildi.
Yönetimin yeni görüşmelerde teklifini artırmayacağı ve gelecek sezon sözleşmeleri bitecek isimleri kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği haberin detaylarında yer aldı.
AARON WAN-BISSAKA KİMDİR?
Aaron Wan-Bissaka, 26 Kasım 1997'de İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.
Ocak 2018'de A takıma yükselen Bissaka, 2019 yazında 55 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer oldu.
Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
SCOTT MCTOMINAY KİMDİR?
Scott McTominay, 8 Aralık 1996'da İngiltere'nin Lancaster kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United altyapısında başladı.
Tüm yaş kategorilerinde forma giyen McTominay, 2017 yazında Kırmızı Şeytanlar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 32 milyon Euro...
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