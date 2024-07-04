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Bir transferden fazlası

Sezonun flaş imzalarından Batshuayi şimdiden taraftarların gözdesi haline geldi. Belçikalı golcü bir transferden fazlası olduğunu gözler önüne serdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Bir transferden fazlası

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray tarafından transfer edilen Michy Batshuayi kısa sürede sarı kırmızılı camiada benimsendi. Batshuayi'nin hem Fenerbahçe dönemindeki performansı hem de geldiğinden bu yana gösterdiği tavır taraftarlardan tam not aldı. Özellikle geniş kadroda teknik direktör Okan Buruk tarafından istenen Belçikalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla 2 senede 75 maçta 44 gol atıp, 5 asist yaptı. Aynı zamanda psikolojik anlamda da ezeli rakibinin en önemli isimlerinden birinin transfer edilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Daha önce hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de oynaması sayesinde ligi çok iyi tanıyan, derbilerde öne çıkan, Avrupa kupalarında forma giyen Batshuayi, teknik ekip ve taraftarları şimdiden umutlandırdı.

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