Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda orta saha için Fransız yıldız listenin ilk sırasına yazıldı. İşte transferin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Galatasaray, Süper Lig'de geçmiş sezonu 102 puanla tamamladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Sarı-kırmızılılar, rekorlarla geçen sezonda 24'üncü şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Aynı zamanda Cimbom birçok rekora da ortak oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Sarı-kırmızılı ekip başarılı geçen sezonun ardından tekrardan şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Bunun için Aslan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Galatasaray geçtiğimiz sezon birçok oyuncuyu renklerine bağladı ve bu transferlerle Avrupa'da gündem oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 3. şampiyonluk için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Aslan, flaş transferlerle yeni sezona hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Forvet bölgesine Batshuayi'yi transfer eden sarı-kırmızılı ekip, sıradaki önceliğini ise orta sahaya verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

BATSHUAYI RESMEN AÇIKLANDI!
Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Açıklamada Batshuayi ile imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha transferi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Galatasaray'da orta saha takviyesi için beklenen ismin Adrien Rabiot olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Oyuncunun istediği sözleşme şartlarını kabul eden Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi biten Fransız oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmek için tüm şartları zorluyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Bu sezon 35 maça çıkan Rabiot, bu müsabakalarda 5 gol 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Profesyonel futbol kariyerinde 452 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 47 gol ve 32 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te görev yapan Rabiot, takımının şu ana kadar oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...

35 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
A Milli Takım'a dev gelir!
DİĞER
Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde ezber bozdu! 'Onu ilk kez böyle gördük'
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
"Takımın kaskosu gibiydiler"
Bizim çılgın çocuklar çeyrek finalde!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2. Vecino vakası!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
Hemşire maaşı ne kadar 2024 Temmuz? | Hemşire, başhemşire güncel zamlı maaşı
Engelli aylığı ne kadar oldu? | 2024 Temmuz zamlı güncel engelli maaşı
Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... 10:37
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 10:24
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı 09:57
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:59
Abdülkerim Bardakcı iş başında Abdülkerim Bardakcı iş başında 01:34
Kaptan Kaan geçit vermedi Kaptan Kaan geçit vermedi 01:32
Daha Eski
Arda Güler tarihe geçti... Arda Güler tarihe geçti... 01:31
İki eksikle son 8’deyiz İki eksikle son 8’deyiz 01:30
Türk yüreğiyle oynuyoruz Türk yüreğiyle oynuyoruz 01:29
Demir adam Demir adam 01:28
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif 01:18
F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu 01:13