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Hedefte Rabiot var

Orta saha transferinde gözünü karartan Galatasaray bütçeyi zorlayacak. Sarı-kırmızılılar, Juventus'la kontratı sona eren Fransız yıldızla temas kurdu. 29 yaşındaki oyuncu yıllık 8 milyon euro talep etti. Kararını EURO 2024 sonrası vereceğini belirten Rabiot'a, 'İsteklerini karşılayabiliriz' diyerek yeşil ışık yakıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Hedefte Rabiot var

Orta sahayı dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor... Leon Goretzka ve Scott McTominay gibi yıldızlarla görüşme halinde olan sarı-kırmızılıların hedefinde Adrien Rabiot da bulunuyor. Juventus'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta sahanın menajeriyle temas kuran yetkililer, oyuncunun şartlarını öğrendi. Fransız futbolcunun, 8 milyon euro yıllık ücret talep ettiği öğrenilirken; ayrıca bonservisi elinde olduğu için imza parası da istediği ifade edildi.

DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Yönetim, piyasa değeri 35 milyon euro olan ve Avrupa'da transferin gözdesi konumundaki Adrien Rabiot'ta şartları zorlama kararı aldı. Oyuncuya 'İsteklerini karşılayabiliriz' diyerek yeşil ışık yakılırken; EURO 2024 sonrası bir tarihte görüşmek için sözleşildi. Fransa Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ve banko 11 oyuncusu olan yıldız orta saha, kararını turnuva sonrası vereceğini belirtti. Sarı-kırmızılılar da gözünü bu kritik karara çevirdi.

FRANSA'NIN BANKOSU

Adrien Rabiot, Fransa'da Teknik Direktör Didier Deschamps'ın en güvendiği oyuncuların başında geliyor. 29 yaşındaki orta saha, EURO 2024'te şu ana kadar 4 maça da ilk 11'de başladı. Zaman zaman sol kanatta görev yapan yıldız, milli formayla 47 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı.

JUVENTUS 7 MİLYON € VERDİ

Juventus, 2019'dan bu yana formasını giyen Adrien Rabiot'u takımda tutmak istiyor. Fakat şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. İtalyan ekibi, son olarak yıllık 7 milyon euro'yu aşan bir öneri sundu. Rabiot'un vereceği cevaba göre alternatif isimlere gidilecek.

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