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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Cimbom, Arabistan'da forma giyen o yıldızın peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 18:43
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor

DEMARAI GRAY LİSTEDE!
İngiliz basını, Al Ettifaq forması giyen Demarai Gray'in gündemde olduğunu yazdı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor

28 yaşındaki sol kanadın transferi için girişimlere başlandığı ifade edildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor

Galatasaray'ın hedefindeki Jamaikalı futbolcuya İngiltere'den de talipler olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor

Daha önce Birmingham, Leicester, Leverkusen ve Everton formaları giyen Gray, geçen yıl Suudi Arabistan'a gitmişti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor

Gray, geçtiğimiz sezon Al-Ettifaq formasıyla çıktığı 25 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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