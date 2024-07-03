Galatasaray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Cimbom, Arabistan'da forma giyen o yıldızın peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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DEMARAI GRAY LİSTEDE!
Galatasaray'ın hedefindeki Jamaikalı futbolcuya İngiltere'den de talipler olduğu belirtildi.
Daha önce Birmingham, Leicester, Leverkusen ve Everton formaları giyen Gray, geçen yıl Suudi Arabistan'a gitmişti.
Gray, geçtiğimiz sezon Al-Ettifaq formasıyla çıktığı 25 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.
Jamaikalı oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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