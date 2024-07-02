Hoş geldin Batshuayi

Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da... Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk transferi, dün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Basına görüntü vermeyen Belçikalı yıldız, beklenenden farklı bir noktadan araçla havalimanından ayrıldı. Galatasaray akşam saatlerinde ise transferi resmen duyurdu. İlk olarak F.Bahçe'ye 'Samandıra'nın kalbinden' göndermesi yapılan 30 yaşındaki oyuncu, 19.07'de resmen açıklandı. 3 yıllık imza atan Batshuayi, 3 milyon euro maaş alacak. Ayrıca yıllara bölünerek 3 milyon euro da imza parası verilecek.