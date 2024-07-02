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Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trencin ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 11:32
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Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Trencin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Trencin ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Trencin maçı 18 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Maçın yayıncısı henüz belli olmadı. Yayıncısı açıklanınca haberimizde yer alacak.

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