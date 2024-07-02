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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündeme gelen isimlerden birisi de Papa Gueye olmuştu. Son olarak sarı-kırmızılı idarecilerden Senegalli ön libero için açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 09:51
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Sarı-kırmızılılar yaşanılan bu şampiyonluğun ardından yeni sezonda da her kulvarda iddialı olmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Cimbom özellikle Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da büyük bir başarı yakalamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Bu anlamda Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Kadrosuna son olarak Michy Batshuayi'i katan ve bu transfer büyük ses getiren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Sarı-kırmızılı yönetimin, son olarak Marsilya forması giyen Papa Gueye ile ilgilendiği iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Galatasaray'da idareciler, bonservisi elinde bulunan 25 yaşındaki orta sahanın gündemde olmadığını belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Geçen sezon ise Fransa Ligi'nde 15 maça çıkarken 1 de gol atan Gueye, daha önce Le Havre ve Sevilla formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!

Başarılı oyuncunun 6 milyon euro'luk piyasa değeri var.

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