GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş Papa Gueye açıklaması!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündeme gelen isimlerden birisi de Papa Gueye olmuştu. Son olarak sarı-kırmızılı idarecilerden Senegalli ön libero için açıklama geldi. İşte haberin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu anlamda Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor.
Kadrosuna son olarak Michy Batshuayi'i katan ve bu transfer büyük ses getiren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha gelmişti.
Sarı-kırmızılı yönetimin, son olarak Marsilya forması giyen Papa Gueye ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Galatasaray'da idareciler, bonservisi elinde bulunan 25 yaşındaki orta sahanın gündemde olmadığını belirtti.
Geçen sezon ise Fransa Ligi'nde 15 maça çıkarken 1 de gol atan Gueye, daha önce Le Havre ve Sevilla formaları giydi.
Başarılı oyuncunun 6 milyon euro'luk piyasa değeri var.
DİĞER