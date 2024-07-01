Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine talip olurken, oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı öğrenildi. İşte o isim... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılı kurmaylar, sağ bek transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağ bek transferiyle ilgili konuşmuştu.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Savunmanın sağına takviye yapacak Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

İtalyan basını, sarı-kırmızılı ekibin Zeki Çelik'le ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'nın satmayı düşündüğü Zeki Çelik için EURO 2024 sonrası temaslara hız verecek.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Haberde, 27 yaşındaki milli oyuncuya önümüzdeki günlerde teklif iletileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

MOURNIHO İLE ROMA'DA ÇALIŞTILAR

Zeki Çelik, Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği Jose Mourinho ile Roma'da 1.5 sezon beraber çalıştı.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

SICAK BAKIYOR

Devre arasında da gündeme gelen 27 yaşındaki sağ bekin, Roma'yla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

İtalyan ekibi, 2022'de 7 milyon Euro'ya Lille'den transfer ettiği Zeki'yi aynı bedelle bırakmaya hazır durumda.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Bursaspor'da yetişen ve daha sonra İstanbulspor'da görev yapan başarılı oyuncu 2018'de ayrıldığı Türkiye'ye 6 yıl sonra dönmeye sıcak bakıyor.

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