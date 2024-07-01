TRANSFER HABERİ - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine talip olurken, oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı öğrenildi. İşte o isim... (GS spor haberi)
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Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.
Savunmanın sağına takviye yapacak Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, sarı-kırmızılı ekibin Zeki Çelik'le ilgilendiğini yazdı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'nın satmayı düşündüğü Zeki Çelik için EURO 2024 sonrası temaslara hız verecek.
Haberde, 27 yaşındaki milli oyuncuya önümüzdeki günlerde teklif iletileceği belirtildi.
MOURNIHO İLE ROMA'DA ÇALIŞTILAR
Zeki Çelik, Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği Jose Mourinho ile Roma'da 1.5 sezon beraber çalıştı.
SICAK BAKIYOR
Devre arasında da gündeme gelen 27 yaşındaki sağ bekin, Roma'yla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
İtalyan ekibi, 2022'de 7 milyon Euro'ya Lille'den transfer ettiği Zeki'yi aynı bedelle bırakmaya hazır durumda.
Bursaspor'da yetişen ve daha sonra İstanbulspor'da görev yapan başarılı oyuncu 2018'de ayrıldığı Türkiye'ye 6 yıl sonra dönmeye sıcak bakıyor.
Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 29 maça çıktı.
Milli futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.
1.80 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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