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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi'den dikkat çeken açıklama! "Niyetten şüphem olmasa da..."

Galatasaray, son olarak Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi’yi transfer ettiğini duyurdu. Transferi sonrası Michy Batshuayi, “Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım. Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 00:07
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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi'den dikkat çeken açıklama! "Niyetten şüphem olmasa da..."

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşmeye imza atan Belçikalı yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte o sözler...

"Sevgili taraftarlar,

Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim.

Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana gübenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum.

Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar.

Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehirlerine bağlılığıma devam etme yönünde oldu.

Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum.

Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım.

Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!"

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