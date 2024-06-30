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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, yıldız isimlerin geleceği de merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamazken; İngiliz basını Fildişi Sahilli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 11:31
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Sarı-kırmızılılarda gelecek yıldızlar kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen Wilfried Zaha'nın, Cimbom'daki geleceği merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Fildişi Sahilli yıldızla ilgili İngiliz basını, çarpıcı bir habere imza attı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

G.SARAY MAAŞINI KARŞILAYAMIYOR!

Mirror'un haberine göre; G.Saray Zaha'nın haftalık 300 bin Pound'luk mmaaşını karşılayamadı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Bu doğrultuda Cimbom'un yıldız izmin düşük bir fiyatla takımdan ayrılmasına izin verebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

3 TAKIM İSTİYOR

Premier Lig'den Crystal Palace, West Ham United ve Wolverhampton'ın Zaha konusunda istekli olduğu ve bonservis bedeli ödemek istemediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Buna karşın G.Saray'ın tecrübeli kanattan gelir elde etmeyi planladığı yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Öte yandan Zaha'nın Premier Lig'e dönmesi durumunda maaşında büyük bir düşüşü kabul etmek zorunda olduğu haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon G.Saray'da 42 maçta forma giyerken 10 gol - 5 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

G.Saray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada oyuncuya senelik 4.35 milyon Euro net maaş ödeneceğini duyurmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya geldi. Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Ocak 2013'te 11.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

Sırasıyla Cardiff ve Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Şubat 2015'te C. Palace'a 3.8 milyon Euro'ya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor

2023 yazında sözleşmesini uzatmadı ve bonservis bedeli ödenmeden G.Saray'a transfer oldu.

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