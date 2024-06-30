TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'yla yollar ayrılıyor! Premier Lig'e dönüyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, yıldız isimlerin geleceği de merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamazken; İngiliz basını Fildişi Sahilli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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Fildişi Sahilli yıldızla ilgili İngiliz basını, çarpıcı bir habere imza attı. İşte detaylar...
G.SARAY MAAŞINI KARŞILAYAMIYOR!
Mirror'un haberine göre; G.Saray Zaha'nın haftalık 300 bin Pound'luk mmaaşını karşılayamadı iddia edildi.
Bu doğrultuda Cimbom'un yıldız izmin düşük bir fiyatla takımdan ayrılmasına izin verebileceği belirtildi.
3 TAKIM İSTİYOR
Premier Lig'den Crystal Palace, West Ham United ve Wolverhampton'ın Zaha konusunda istekli olduğu ve bonservis bedeli ödemek istemediği aktarıldı.
Buna karşın G.Saray'ın tecrübeli kanattan gelir elde etmeyi planladığı yazıldı.
Öte yandan Zaha'nın Premier Lig'e dönmesi durumunda maaşında büyük bir düşüşü kabul etmek zorunda olduğu haberin detaylarında yer aldı.
Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon G.Saray'da 42 maçta forma giyerken 10 gol - 5 asistlik performans gösterdi.
G.Saray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada oyuncuya senelik 4.35 milyon Euro net maaş ödeneceğini duyurmuştu.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?
Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya geldi. Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.
Ocak 2013'te 11.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.
Sırasıyla Cardiff ve Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Şubat 2015'te C. Palace'a 3.8 milyon Euro'ya imza attı.
2023 yazında sözleşmesini uzatmadı ve bonservis bedeli ödenmeden G.Saray'a transfer oldu.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...
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