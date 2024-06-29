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En iyilerini alacağız

Puma ile imzayı atan Özbek, transfer mesajı verdi: "Çok iyi inceleyerek doğru kararları almayı planlıyoruz. Transferde yapılan açıklamalar ve konuşulan rakamlar süreçlere zarar veriyor. Gece ve gündüz demeden en iyileri transfer etmek için çalışıyoruz"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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En iyilerini alacağız

Galatasaray'ın resmi forma sponsoru Puma oldu. 5 yıllık anlaşmayı kapsayan imza töreni Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis'in katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Özbek, törende transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özbek, "En iyi transferleri yapmak durumundayız. Çok iyi inceleyerek doğru kararları alacağız. Transfer döneminde yapılan açıklamalar ve konuşulan rakamlar genelde bu sürece zarar veriyor. Gece ve gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. TAKIMI korumak istediklerini belirten Özbek, "Şampiyon olan takımın kadrosunu bozma niyetimiz yok. Takımın omurgasını korumak istiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir oyuncumuzla ilgili resmi teklif gelmiş değil. Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da çok çetin bir yarış geçeceğini düşünüyorum. Bırakın oyuncularımızı satmayı, takımımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz sezonu 102 puanla tamamlamış iyi bir ekibimiz var. Biz gerekli bölgelere nokta transferler yapmak istiyoruz. Bu konuda çalışan scout ekiplerimiz var. En iyileri alarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

OĞUZ AYDIN'I İSTİYORUZ

Oğuz Aydın, Türkiye'nin iftihar ettiği bir oyuncu. Kadromuzda görmek isteriz. Biz de bütçemizin el verdiği neticede görüşmelerimizi yapacağız. Gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim.

FLORYA'DAN ÇIKACAĞIZ

3 Temmuz'da yeni yerleşkemizde sezonu açacağız. Devamında yine Kemerburgaz Tesisleri'nde olacağız. Florya'yı artık boşaltmamız gerekiyor. 6 Temmuz'da üyelerimizi yetki almak için genel kurulumuza bekliyoruz.

TETE DAVASINI TAKİPTEYİZ

Tete'nin davası aslında 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini öğrendik. Konu ile ilgili takibimizi devam ettireceğiz. Şu anda son durum bu şekilde.

LANSMAN 4 TEMMUZ'DA

Sarı-kırmızılı ekibin yeni forma lansmanında tarih değişikliğine gidildiği öğrenildi. 2 Temmuz olarak planlanan lansman Türkiye- Avusturya maçı nedeniyle 4 Temmuz'a alındı. Saat 19.05'te başlayacak organizasyona Galatasaray Adası ev sahipliği yapacak.

25 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray ile yeni forma sponsoru Puma arasında 5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu anlaşma gereği sarı-kırmızılılar, toplamda 25 milyon euro kazanacak. Sportif başarıya dayalı prim ve ödül sisteminin bulunduğu anlaşmada lisanslı ürünlerden de telif ödemesi alınacak.

WEST HAM'I İŞARET ETTİ

PUMA Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis, 'Ortak bir transfer yapılacak mı?' şeklinde gelen soruya, "West Ham United'da destek olduğum çok oyuncu var. Bilmiyorum alırlar mı ama mali tarafında biz yokuz" yanıtı verdi.

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