Sen neymişsin Barış Alper!

Galatasaray'da sezonun hem jokeri hem de yıldızı olan Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de kalitesini göstermeye devam ediyor. Vincenzo Montella'nın ileri uçta şans verdiği 23 yaşındaki oyuncu, Çekya karşısındaki harika futboluyla maçın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

TEKLİFLER YOLDA

Avrupa'nın devlerini peşine takan Barış için bu karşılaşmaya Manchester United ve Tottenham'ın gözlemcileri gelmişti. Milli yıldızın performansından etkilenen İngiliz ekibinin gözlemcileri, stattan mest olmuş bir şekilde ayrıldı. Olumlu rapor sunulacak Barış'a turnuva sonrası teklif yağması bekleniyor.