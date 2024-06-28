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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mukiele'ye yakın takip! İşte ödenecek rakam

Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi önceliğini sağ bek bölgesine verdi. Sacha Boey sonrası sağ kanadı emanet edecek bir ismi arayan Cimbom gündemine son olarak Nordi Mukiele'yi ekledi. İşte yıldız oyuncu için ödenecek rakam... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Mukiele'ye yakın takip

Savunmanın sağını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da adaylar her geçen gün artıyor...

Mukiele'ye yakın takip

Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon'la görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak Paris-Saint Germain'den Nordi Mukiele'yi listesine ekledi.

Mukiele'ye yakın takip

26 yaşındaki Fransız oyuncuyu takibe alan Galatasaray, önümüzdeki günlerde bu transfer için yeni bir harekat başlatabilir. Okan Buruk da yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.

Mukiele'ye yakın takip

BÜTÇE BELİRLENDİ
Sağ bek transferine önemli bir bütçe ayıran Galatasaray, yaklaşık 8 milyon euro'yu gözden çıkartmayı düşünüyor.

Mukiele'ye yakın takip

Demokratik Kongo asıllı Fransız sağ bekin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

Mukiele'ye yakın takip

PSG'de istediği süreleri bulamayan ve 2027'ye kadar kontratı bulunan Mukiele de yeni maceraya sıcak bakıyor.

Mukiele'ye yakın takip

26 yaşındaki oyuncu, 2022'de 12 milyon euro'ya Leipzig'den gelmişti.

Mukiele'ye yakın takip

20 MAÇTA SÜRE ALDI
Başarılı oyuncu, geçen sezon PSG formasıyla 20 maçta forma giydi. 938 dakika süre alabilen Mukiele, 1 asist yapmayı başardı. Toplamda ise PSG'de 45 maçta 4 asist yaptı.

Mukiele'ye yakın takip

FRANSA'DA PARLADI
Mukiele, Stade Lavallois altyapısında başladığı kariyerinde 2017 yılında Montpellier'e imza attı.

Mukiele'ye yakın takip

1.5 yıl formasını giydiği Fransız ekibinden 2018'de ayrılarak Leipzig'e giden yıldız oyuncu, kulübüne 16 milyon euro kazandırdı. Leipzig'de ise 4 yılda 146 maçta 10 gol, 11 asistle kalitesini gösterdi.

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