TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mukiele'ye yakın takip! İşte ödenecek rakam
Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi önceliğini sağ bek bölgesine verdi. Sacha Boey sonrası sağ kanadı emanet edecek bir ismi arayan Cimbom gündemine son olarak Nordi Mukiele'yi ekledi. İşte yıldız oyuncu için ödenecek rakam... | GALATASARAY HABERLERİ
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BÜTÇE BELİRLENDİ
Sağ bek transferine önemli bir bütçe ayıran Galatasaray, yaklaşık 8 milyon euro'yu gözden çıkartmayı düşünüyor.
Demokratik Kongo asıllı Fransız sağ bekin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
PSG'de istediği süreleri bulamayan ve 2027'ye kadar kontratı bulunan Mukiele de yeni maceraya sıcak bakıyor.
26 yaşındaki oyuncu, 2022'de 12 milyon euro'ya Leipzig'den gelmişti.
20 MAÇTA SÜRE ALDI
Başarılı oyuncu, geçen sezon PSG formasıyla 20 maçta forma giydi. 938 dakika süre alabilen Mukiele, 1 asist yapmayı başardı. Toplamda ise PSG'de 45 maçta 4 asist yaptı.
FRANSA'DA PARLADI
Mukiele, Stade Lavallois altyapısında başladığı kariyerinde 2017 yılında Montpellier'e imza attı.
1.5 yıl formasını giydiği Fransız ekibinden 2018'de ayrılarak Leipzig'e giden yıldız oyuncu, kulübüne 16 milyon euro kazandırdı. Leipzig'de ise 4 yılda 146 maçta 10 gol, 11 asistle kalitesini gösterdi.
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