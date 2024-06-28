TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mukiele'ye yakın takip! İşte ödenecek rakam

Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon'la görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak Paris-Saint Germain'den Nordi Mukiele'yi listesine ekledi.

26 yaşındaki Fransız oyuncuyu takibe alan Galatasaray, önümüzdeki günlerde bu transfer için yeni bir harekat başlatabilir. Okan Buruk da yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.