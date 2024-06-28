LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

LASK Linz - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, LASK Linz ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LASK LINZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

LASK Linz - Galatasaray maçı 11 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Maçın yayıncısı henüz belli olmadı. Yayıncısı açıklanınca haberimizde yer alacak.