TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi sağ bek bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine almıştı. İrlandalı gazeteci Dale O'Donnell, Kongo asıllı İngiliz futbolcunun yeni adresini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'ın 30 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Belçikalı golcünün yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın Batshuayi transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.
Michy Batshuayi hamlesiyle ses getiren sarı-kırmızılılarda gözler sağ bek transferine çevrildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sağ bek çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.
Sağ bek takviyesi için kolları sıvayan sarı-kırmızılıların listesindeki 1 numaralı isimse Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka...
Galatasaray'ın İngiliz devinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
İrlandalı gazeteci Dale O'Donnell, Kongo asıllı İngiliz futbolcuyla ilgili son gelişmeyi duyurdu.
LONDRA'YA DÖNMEK İSTİYOR
O'Donnell, Wan-Bissaka'nın Galatasaray ile olumlu geçen görüşmelerinin olduğunu ancak oyuncunun tercihinin Londra'ya dönmek olduğunu yazdı.
WEST HAM YENİDEN TALİP
Ayrıca West Ham United'ın da 26 yaşındaki sağ beke yeniden talip olduğu aktarıldı.
Aaron Wan-Bissaka, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Wan-Bissaka'nın İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Kongo asıllı İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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