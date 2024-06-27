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TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi sağ bek bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine almıştı. İrlandalı gazeteci Dale O'Donnell, Kongo asıllı İngiliz futbolcunun yeni adresini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 13:09
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Gelecek sezon 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini hücum hattına gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Galatasaray'ın 30 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Belçikalı golcünün yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Galatasaray'ın Batshuayi transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Michy Batshuayi hamlesiyle ses getiren sarı-kırmızılılarda gözler sağ bek transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sağ bek çalışmalarıyla ilgili konuştu.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Sağ bek takviyesi için kolları sıvayan sarı-kırmızılıların listesindeki 1 numaralı isimse Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka...

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Galatasaray'ın İngiliz devinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

İrlandalı gazeteci Dale O'Donnell, Kongo asıllı İngiliz futbolcuyla ilgili son gelişmeyi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

LONDRA'YA DÖNMEK İSTİYOR

O'Donnell, Wan-Bissaka'nın Galatasaray ile olumlu geçen görüşmelerinin olduğunu ancak oyuncunun tercihinin Londra'ya dönmek olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

WEST HAM YENİDEN TALİP

Ayrıca West Ham United'ın da 26 yaşındaki sağ beke yeniden talip olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Aaron Wan-Bissaka, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

26 yaşındaki futbolcu, 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Wan-Bissaka'nın İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Wan-Bissaka'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı

Kongo asıllı İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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