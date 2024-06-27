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Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonda beklentilerin altında kalan Zaha için ayrılık haberleri ortaya atılmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir heyecan yarattı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:56
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Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı

Galatasaray sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla açacak.

Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı

Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.

Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı

ZAHA ÇAYIRBAŞI STADI'NDA İDMAN YAPTI
Geçen sezon performansı ile beklentileri karşılamayan Wilfried Zaha topbaşı yaptı.

Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı

Yeni sezon hazırlıklarına takım arkadaşlarından önce başlayan Fildişi Sahilli yıldızın Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı'nda antrenman yapması şaşırttı.

Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı

Yıldız oyuncu daha sonra Instagram hesabından "Work (Çalışma)" paylaşımı yaptı.

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