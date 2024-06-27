Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı
Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonda beklentilerin altında kalan Zaha için ayrılık haberleri ortaya atılmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir heyecan yarattı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.
Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
ZAHA ÇAYIRBAŞI STADI'NDA İDMAN YAPTI
Geçen sezon performansı ile beklentileri karşılamayan Wilfried Zaha topbaşı yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarına takım arkadaşlarından önce başlayan Fildişi Sahilli yıldızın Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı'nda antrenman yapması şaşırttı.
Yıldız oyuncu daha sonra Instagram hesabından "Work (Çalışma)" paylaşımı yaptı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Zaha geçtiğimiz sezon tüm kuulvarlarda 42 maça çıktı.
31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 9 gol, 2 asist üretti.
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