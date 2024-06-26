Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ederken geleceği en çok merak edilen oyunculardan birisi de Victor Nelsson olmuştu. Son olarak yıldız isimden kariyeri hakkında flaş karar geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 12:22
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

Cimbom bu başarıların ardından yeni sezon öncesi kadro planlamalarında titiz bir çalışma yürütüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda kadroya önemli yıldızların katılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

Sarı-kırmızılılarda öte yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

Galatasaray'da bu anlamda geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Victor Nelsson olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

KARARINI VERDİ!

Geçen sezon ayrılığın kıyısına kadar gelen Danimarkalı, kulüpte mutlu olduğunu ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

25 yaşındaki Danimarkalı yıldız kısa süre içinde yeni kontratı imzalayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!

Sarı-kırmızılılara 2021'in yaz transfer döneminde katılan Nelsson burada önemli başarılarda büyük pay sahibi oldu.

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