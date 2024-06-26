TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrılacak mı? Victor Nelsson'un kararı belli oldu!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ederken geleceği en çok merak edilen oyunculardan birisi de Victor Nelsson olmuştu. Son olarak yıldız isimden kariyeri hakkında flaş karar geldi. İşte haberin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda kadroya önemli yıldızların katılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.
Sarı-kırmızılılarda öte yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Galatasaray'da bu anlamda geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Victor Nelsson olmuştu.
KARARINI VERDİ!
Geçen sezon ayrılığın kıyısına kadar gelen Danimarkalı, kulüpte mutlu olduğunu ifade etti.
25 yaşındaki Danimarkalı yıldız kısa süre içinde yeni kontratı imzalayacak.
Sarı-kırmızılılara 2021'in yaz transfer döneminde katılan Nelsson burada önemli başarılarda büyük pay sahibi oldu.
Futbolcu, sarı-kırmızılı kulüp ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu ve 1 kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmanın sevincini yaşadı.
DİĞER