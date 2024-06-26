TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam
Orta saha transferi için kolları sıvayan Galatasaray kesenin ağzını açtı. 6 ve 8 numara mevkisinde oynayabilen bir isme kancayı takan sarı kırmızılı yönetim ABD'li yıldız isme en iyi teklifi yaptı. İspanyol basını transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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İspanyol basınından Diario de Sevilla, sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcuya karşılık kulübü Real Betis'e 18 milyon Euro önerdiğini yazdı.
Haberde, Real Betis forması giyen oyuncuyla Roma, PSG, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği belirtildi.
Fakat şu ana kadar en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı aktarıldı.
Betis'in ise beklentisinin 25 milyon Euro olduğu kaydedildi.
İspanyol ekibinde 20 karşılaşmada görev alan Johnny Cardoso, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.
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