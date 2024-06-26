TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam

Orta saha takviyesi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre 6 ve 8 numara oynayabilen yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın, Johnny Cardoso için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.