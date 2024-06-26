Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam

TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam

Orta saha transferi için kolları sıvayan Galatasaray kesenin ağzını açtı. 6 ve 8 numara mevkisinde oynayabilen bir isme kancayı takan sarı kırmızılı yönetim ABD'li yıldız isme en iyi teklifi yaptı. İspanyol basını transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam

Orta saha takviyesi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam

Sabah'ın haberine göre 6 ve 8 numara oynayabilen yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın, Johnny Cardoso için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam

İspanyol basınından Diario de Sevilla, sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcuya karşılık kulübü Real Betis'e 18 milyon Euro önerdiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam

Haberde, Real Betis forması giyen oyuncuyla Roma, PSG, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Johnny Cardoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan geldi! İşte ödenecek rakam

Fakat şu ana kadar en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı aktarıldı.

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