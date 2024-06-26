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Amrabat hazır kıta

Geçen yıl United’ın yolunu tutan Faslı yıldız, bu kez G.Saray’ın kendisini tercih etmesini bekliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Amrabat hazır kıta

Listedeki orta sahalarla birer birer görüşen Galatasaray'da, Sofyan Amrabat ismi biraz arka planda kalmış durumda. Fakat sarıkırmızılılar, Faslı yıldızla irtibatı koparmıyor. Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla bir süre önce görüşülürken; daha sonra diğer alternatiflere gidildi. Teknik direktör Okan Buruk'un geçen yıldan farklı olarak Amrabat'tan daha değişik profil istediği öğrenildi.

10 MİLYON EURO İSTİYOR

Listede arka planda kalan Ambarat ise Galatasaray'dan teklif bekliyor. Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yakan fakat son anda ManU resmi teklif yapınca rotayı Ada'ya kıran 27 yaşındaki oyuncu, bu kez Galatasaray'ın kendisini tercih etmesini bekliyor. Amrabat'ın kulübü Fiorentina ise tecrübeli orta saha için 10 milyon euro bonservis bekliyor. Aslan, önümüzdeki günlerde bu transferde atağa kalkabilir.

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