Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız
3 büyüklerden yeni sezon öncesi flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o yıldız için kıran kırana geçen bir yarışa girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Bu üç takım yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bunun için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı oyuncuyu hedefine aldı.
İŞTE DETAYLAR...
İstanbul devleri gelecek sezona stoper mevkisini güçlendirmek istiyor.
Avrupa ve Süper Lig'de iddialı olmak isteyen 3 büyük takım, Atletico Madrid forması giyen Mario Hermoso'ya kancayı taktı.
Transfermarkt'ta iddia edilen haberlere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol stoperin transfer için büyük uğraşlar veriyor.
Yıldız oyuncu şu anda kulüpsüz ve takım arıyor.
2019'dan beri Atletico'da görev alan 1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 25 milyon Euro değer biçiliyor.
Sol bekde de oynayabilen Hermoso'ya İspanya dışında Almanya'dan da talip olan kulüplerin bulunduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
Bu sezon Atletico Madrid'de tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Hermoso, 2 gol atarken, 2 de asist katkısı yaptı.
Real Madrid altyapısından yetişen ve 2021'de 35 milyon Euro değeri olan Hermoso, Espanyol ve Kastilya ekiplerinde de oynadı.
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