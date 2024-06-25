Haberler Galatasaray Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

3 büyüklerden yeni sezon öncesi flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o yıldız için kıran kırana geçen bir yarışa girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 16:27
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Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Süper Lig'de yaz transfer dönemi 24 Haziran Pazartesi günü resmen başladı.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bu sezona flaş hamlelerle girmeyi hedefliyor.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Aynı zamanda İstanbul devleri Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Bu üç takım yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Bunun için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı oyuncuyu hedefine aldı.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

İŞTE DETAYLAR...

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

İstanbul devleri gelecek sezona stoper mevkisini güçlendirmek istiyor.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Avrupa ve Süper Lig'de iddialı olmak isteyen 3 büyük takım, Atletico Madrid forması giyen Mario Hermoso'ya kancayı taktı.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Transfermarkt'ta iddia edilen haberlere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol stoperin transfer için büyük uğraşlar veriyor.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Yıldız oyuncu şu anda kulüpsüz ve takım arıyor.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

2019'dan beri Atletico'da görev alan 1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 25 milyon Euro değer biçiliyor.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Sol bekde de oynayabilen Hermoso'ya İspanya dışında Almanya'dan da talip olan kulüplerin bulunduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Bu sezon Atletico Madrid'de tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Hermoso, 2 gol atarken, 2 de asist katkısı yaptı.

Transferde nefes kesen yarış! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız

Real Madrid altyapısından yetişen ve 2021'de 35 milyon Euro değeri olan Hermoso, Espanyol ve Kastilya ekiplerinde de oynadı.

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