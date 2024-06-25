Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, bu hafta Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla bir araya gelerek transferi bitirecek. 6 milyon euro'dan kapıyı açan Güney ekibine son teklif yapıldı. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Oğuz Aydın transferinde sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Genç yıldızla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor'la görüşmelerde önemli mesafe etti.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Son olarak 4 milyon euro+ 2 oyuncu önerilirken; turuncu- yeşilli ekip, 5.5 milyon euro'ya kadar düştü.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Galatasaray bu transferde 5 milyon euro'yu gözden çıkartabilir.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Operasyonu bizzat yöneten Başkan Dursun Özbek'in, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla bir araya gelerek bu hafta transferi bitirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

5 milyon euro civarı bonservis ve takasla 2 oyuncuyla mutlu sona ulaşılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Sarı-kırmızılılar, böylece hücum hattını geçen sezon Süper Lig'de 13 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki yıldızla güçlendirecek.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığı sonrası kanat bölgesinde güç kaybı yaşanmayacak.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

KEREM GİDİNCE GELDİ!
23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019'da Karacabey'e kiralık olarak imza atmıştı.

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