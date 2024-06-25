TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...
Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, bu hafta Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla bir araya gelerek transferi bitirecek. 6 milyon euro'dan kapıyı açan Güney ekibine son teklif yapıldı. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Genç yıldızla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor'la görüşmelerde önemli mesafe etti.
Son olarak 4 milyon euro+ 2 oyuncu önerilirken; turuncu- yeşilli ekip, 5.5 milyon euro'ya kadar düştü.
Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Galatasaray bu transferde 5 milyon euro'yu gözden çıkartabilir.
Operasyonu bizzat yöneten Başkan Dursun Özbek'in, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla bir araya gelerek bu hafta transferi bitirmesi bekleniyor.
5 milyon euro civarı bonservis ve takasla 2 oyuncuyla mutlu sona ulaşılması hedefleniyor.
Sarı-kırmızılılar, böylece hücum hattını geçen sezon Süper Lig'de 13 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki yıldızla güçlendirecek.
Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığı sonrası kanat bölgesinde güç kaybı yaşanmayacak.
KEREM GİDİNCE GELDİ!
23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019'da Karacabey'e kiralık olarak imza atmıştı.
Bursa ekibinde forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun 24 Erzincan'a satılması sonrası transfer edilen Oğuz, bu sezon da ayrılması gündemde olan Kerem'in yerine gelebilir.
DİĞER