GALATASARAY HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'dan transfer itirafı! "Geri dönmek istiyorum"
Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atalanta ve Fiorentina'nın kendisiyle ilgilendiği bilinirken, İtalyan yıldızdan flaş bir cevap geldi. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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İTALYA'YA DÖNECEK Mİ?
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo, "Atalanta ve Fiorentina hakkında neler söylersin? Seni gelecek sezon İtalya'da tekrar görecek miyiz?" sorusuna da yanıt verdi.
"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"
Serie A'ya dönmek istediğini dile getiren yıldız isim, "Menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bunu biliyor.
Bir çözüm yolu bulunacaktır, Serie A'ya dönmek istiyorum. Bu konuda çok iyimserim." ifadelerini kullandı.
Zaniolo geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı ve 1.290 dakika sahada kaldı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.
Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.
2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
2023 yazında 5 milyon Euro kiralama ve 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya bir yıllığına kiralandı.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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