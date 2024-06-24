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Rennes'den olumsuz cevap
Transferi yılan hikayesine dönen Lorenz Assignon'da Rennes'in inadı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin son olarak 8 milyon euro'luk teklif ilettiği 24 yaşındaki sağ bek için 11 milyon euro talep eden Fransız ekibi, bu isteğini bir kez daha yineledi. Oyuncunun Galatasaray'a gelme isteğini koz olarak kullanan yönetim, Assignon'da önerdiği bonservis bedelinin üstüne çıkmayı düşünmüyor.
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