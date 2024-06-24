Haberler Galatasaray İmzayı 3 Temmuz'da atacak

İmzayı 3 Temmuz'da atacak

Fenerbahçe'den ayrılan Batshuayi'yle her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı golcüyü açıklamaya hazırlanıyor. Sözleşmesi 30 Haziran'da son erecek 30 yaşındaki yıldız, 1 Temmuz'da resmi olarak duyurulacak. Batshuayi için özel bir klip hazırlayan Galatasaray'ın, imza törenini ise 3 Temmuz'da düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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İmzayı 3 Temmuz'da atacak
Fenerbahçe'den ayrılan Batshuayi'yle her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı golcüyü açıklamaya hazırlanıyor. Sözleşmesi 30 Haziran'da son erecek 30 yaşındaki yıldız, 1 Temmuz'da resmi olarak duyurulacak. Batshuayi için özel bir klip hazırlayan Galatasaray'ın, imza törenini ise 3 Temmuz'da düzenlemeyi planladığı öğrenildi.
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