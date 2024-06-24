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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ederken Okan Buruk'tan kritik bir karar geldi. Buruk'un isteği doğrultusunda o futbolcu için gelen teklifler geri çevrildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 12:32
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupa ile tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Cimbom kazanılan şampiyonluğun ardından gelecek sezon etkili bir kadro kurarak Avrupa'da da büyük ses getirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Sarı-kırmızılılarda bu anlamda yapılacak transferler büyük merak konusu haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Bu anlamda geleceği büyük merak konusu haline gelen o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Gelecek sezon planları arasında bulunan Ziyech'in menajeri Suudi Arabistan ve ABD'den teklif getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bu teklifler geri çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Ziyech de Aslan'da devam etmek isterken; cazip bir teklif gelmezse ayrılık olmayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!

Yıldız isim, geride kalan sezonun başında formsuz durumu nedeniyle taraftarlardan yoğun eleştiriler almıştı.

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