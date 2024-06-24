GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızın ayrılığına izin vermedi!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ederken Okan Buruk'tan kritik bir karar geldi. Buruk'un isteği doğrultusunda o futbolcu için gelen teklifler geri çevrildi. İşte haberin detayları...
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Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.
Bu anlamda geleceği büyük merak konusu haline gelen o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Gelecek sezon planları arasında bulunan Ziyech'in menajeri Suudi Arabistan ve ABD'den teklif getirdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bu teklifler geri çevrildi.
Ziyech de Aslan'da devam etmek isterken; cazip bir teklif gelmezse ayrılık olmayacak.
Yıldız isim, geride kalan sezonun başında formsuz durumu nedeniyle taraftarlardan yoğun eleştiriler almıştı.
Fakat futbolcu özellikle ligin 2. yarısında gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
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