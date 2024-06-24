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Barış'a yeni talip
Takımın joker oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den Brighton talip oldu. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler, genç yıldızı transfer listesinin üst sıralarına yazdı. Barış Alper'in ayrılığına sıcak bakmayan Galatasaray ise ancak 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelirse masaya oturacak. Aksi halde genç oyuncu takımda kalacak.
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