Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına hız verdi. Transferin ilk bombasını Michy Batshuayi ile patlatan sarı-kırmızılılar, operasyonu titizlikle sürdürüyor. Yıldız isimlerle görüşen Cimbom'da mevcut oyuculara da önemli talipler çıktı. Takımdaki 5 oyuncuya yurt dışından ciddi teklifler geliyor. İşte o isimler ve talip olan takımlar...
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Milliyet'in haberine göre; Transfer operasyonunu sürdüren Cimbom'da 5 futbolcuya teklifler olduğu iddia edildi.
Bu oyuncuların Zaniolo, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Tete olduğu belirtildi.
5 futbolcuya yapılan tekliflerin değerlendirileceği ve önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yapabileceği vurgulandı.
ZANIOLO İTALYA YOLCUSU!
Aslan'da Zaniolo ile en ciddi şekilde Atalanta ilgilenirken, Fiorentina da yıldız futbolcunun durumunu takip ediyor.
KEREM'İN TALİBİ ÇOK!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile İspanyol ekibi Real Sociedad dışında Ajax ve 2 Suudi kulübü ilgileniyor.
ZAHA'YA PREMIER LİG VE ARABİSTAN KANCASI!
Zaha, Premier Lig ekiplerinin listesinde bulunurken Fildişi Sahilli oyuncu için de yine Suudi Arabistan pazarında tekliflerin olduğu belirtildi.
ZIYECH VE TETE...
Sözleşmesi otomatik uzayan Ziyech, Suudi temsilcilerinin ilgisini çekerken, Tete'ye Rusya ve Brezilya'dan ilgi olduğu öğrenildi.
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