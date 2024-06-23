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Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına hız verdi. Transferin ilk bombasını Michy Batshuayi ile patlatan sarı-kırmızılılar, operasyonu titizlikle sürdürüyor. Yıldız isimlerle görüşen Cimbom'da mevcut oyuculara da önemli talipler çıktı. Takımdaki 5 oyuncuya yurt dışından ciddi teklifler geliyor. İşte o isimler ve talip olan takımlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 10:21
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Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

Galatasaray'da bir taraftan transfer için yoğun trafik yaşanırken, diğer taraftan ise satışlar konusunda önemli gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

Batshuayi ile yedek forvet konusunu çözen ve 2 ila 8 numara transferine odaklanan sarı-kırmızılıların daha sonra satışlara yöneleceği belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

Sağ bek ve merkez orta saha konusunda önemli yol alan Cimbom, bir an önce takımın iskeletini kurmayı amaçlıyor.

Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

Milliyet'in haberine göre; Transfer operasyonunu sürdüren Cimbom'da 5 futbolcuya teklifler olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

Bu oyuncuların Zaniolo, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Tete olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

5 futbolcuya yapılan tekliflerin değerlendirileceği ve önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yapabileceği vurgulandı.

Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

ZANIOLO İTALYA YOLCUSU!
Aslan'da Zaniolo ile en ciddi şekilde Atalanta ilgilenirken, Fiorentina da yıldız futbolcunun durumunu takip ediyor.

Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

KEREM'İN TALİBİ ÇOK!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile İspanyol ekibi Real Sociedad dışında Ajax ve 2 Suudi kulübü ilgileniyor.

Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

ZAHA'YA PREMIER LİG VE ARABİSTAN KANCASI!
Zaha, Premier Lig ekiplerinin listesinde bulunurken Fildişi Sahilli oyuncu için de yine Suudi Arabistan pazarında tekliflerin olduğu belirtildi.

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