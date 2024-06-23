Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı

ZANIOLO İTALYA YOLCUSU!

Aslan'da Zaniolo ile en ciddi şekilde Atalanta ilgilenirken, Fiorentina da yıldız futbolcunun durumunu takip ediyor.

KEREM'İN TALİBİ ÇOK!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile İspanyol ekibi Real Sociedad dışında Ajax ve 2 Suudi kulübü ilgileniyor.