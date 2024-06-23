Galatasaray'da Nelsson kararı! Teklif hazırlandı
Galatasaray, 24. şampiyonluğa büyük katkı yapan Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson için yeni sözleşme kararı aldı. Ttecrübeli savunmacının 2026'da bitecek olan sözleşmesini uzatacak olan sarı kırmızılı ekip maaşına da zam yapacak. İşte Galatasaray'ın Nelsson'a yapacağı teklif... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un çok memnun olduğu başarılı oyuncunun sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak. Sarı kırmızılı ekip, 1.2 milyon euro olan Nelsson'un maaşını da 2 milyon euro civarına çekecek.
Nelsson'u kadroda tutma kararı alan Galatasaray, eldeki stoperlerden Davinson Sanchez'e ve turnuvada boy gösteren Abdülkerim Bardakcı'ya ise teklifler bekliyor.
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