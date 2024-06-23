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Galatasaray'da Nelsson kararı! Teklif hazırlandı

Galatasaray, 24. şampiyonluğa büyük katkı yapan Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson için yeni sözleşme kararı aldı. Ttecrübeli savunmacının 2026'da bitecek olan sözleşmesini uzatacak olan sarı kırmızılı ekip maaşına da zam yapacak. İşte Galatasaray'ın Nelsson'a yapacağı teklif... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'da Nelsson kararı! Teklif hazırlandı

Geçen sezonun ilk yarısında oynamadığı için mutsuz olan ve ayrılmayı düşünen ancak sonrasında formasını geri alıp şampiyonluğa katkı yapan Victor Nelsson için Galatasaray yönetimi harekete geçiyor.

Galatasaray'da Nelsson kararı! Teklif hazırlandı

Sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıran Danimarkalı stoper, sarı kırmızılı ekibin 9 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak kampına yetişecek.

Galatasaray'da Nelsson kararı! Teklif hazırlandı

Kulüple 2 yıl daha sözleşmesi kalan 25 yaşındaki savunmacı, 1.2 milyon Euro yıllık ücret kazanıyor. Kontratında 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan ve son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli oyuncuyu Cimbom'un bırakmaya niyeti yok.

Galatasaray'da Nelsson kararı! Teklif hazırlandı

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un çok memnun olduğu başarılı oyuncunun sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak. Sarı kırmızılı ekip, 1.2 milyon euro olan Nelsson'un maaşını da 2 milyon euro civarına çekecek.

Galatasaray'da Nelsson kararı! Teklif hazırlandı

Nelsson'u kadroda tutma kararı alan Galatasaray, eldeki stoperlerden Davinson Sanchez'e ve turnuvada boy gösteren Abdülkerim Bardakcı'ya ise teklifler bekliyor.

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