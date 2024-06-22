Haberler Galatasaray Zaniolo’da zorunlu şart

Zaniolo’da zorunlu şart

Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen Nicolo Zaniolo'nun geleceği henüz netleşmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zaniolo’da zorunlu şart

Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen Nicolo Zaniolo'nun geleceği henüz netleşmedi. Fiorentina ve Atalanta'nın yaptığı teklifleri yeterli bulmayan Galatasaray, 24 yaşındaki yıldızın ayrılığı için tek şart koydu. Kiralama tekliflerinin 20 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu içermesi halinde gidişe onay verilecek. Aksi halde yıldız oyuncu takımda tutulacak.

Nelsson zammı kaptı

HER transfer döneminde ayrılacağı dedikoduları çıkan Nelsson yine kalıyor. Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olduğu Danimarkalı savunmacıyla devam etme istediğini iletti. Sarı-kırmızılı yönetim Nelsson'un menajeriyle görüşmelere başladı. 2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncunun yeni kazancının 2.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.

Türk Telekom
'Bizim Çocuklar' liderlik aşkına! İşte Portekiz maçı 11'i
DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Kimse bunu beklemiyordu: Real Madrid’de kalacak derken ters köşe…
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu
Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı
F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Goretzka gelişmesi!
Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif! F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif! 00:56
Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! 00:37
Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! 00:33
Halterde madalya yağdı Halterde madalya yağdı 00:21
Genç Sultanlar finalde Genç Sultanlar finalde 00:20
Transferde bomba iddia! Dünya devi Hakan'ı istiyor Transferde bomba iddia! Dünya devi Hakan'ı istiyor 23:04
Daha Eski
Oosterwolde'den G.Saray iddialarına olay yanıt! Oosterwolde'den G.Saray iddialarına olay yanıt! 23:03
Filenin Sultanları veda etti Filenin Sultanları veda etti 23:03
G.Saray'dan Emre Can'a yakın takip! G.Saray'dan Emre Can'a yakın takip! 23:03
Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı! Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı! 23:03
Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları 23:03
F.Bahçe Mert Hakan'la nikah tazeledi! F.Bahçe Mert Hakan'la nikah tazeledi! 23:03