Zaniolo’da zorunlu şart

Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen Nicolo Zaniolo'nun geleceği henüz netleşmedi. Fiorentina ve Atalanta'nın yaptığı teklifleri yeterli bulmayan Galatasaray, 24 yaşındaki yıldızın ayrılığı için tek şart koydu. Kiralama tekliflerinin 20 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu içermesi halinde gidişe onay verilecek. Aksi halde yıldız oyuncu takımda tutulacak.

Nelsson zammı kaptı

HER transfer döneminde ayrılacağı dedikoduları çıkan Nelsson yine kalıyor. Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olduğu Danimarkalı savunmacıyla devam etme istediğini iletti. Sarı-kırmızılı yönetim Nelsson'un menajeriyle görüşmelere başladı. 2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncunun yeni kazancının 2.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.