TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon için transfer startı hızlı başladı. Sarı-kırmızılar, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmadığı Batshuayi ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılan yıldız ismin peşine düştü. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Ezeli rakipler ilk olarak Michy Batshuayi transferinde karşı karşıya gelirken; burada kazanan Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yle kontratı biten golcüyle el sıkıştı.
Batshuayi'de imzaya kalan Cimbom, bir çalım daha atmak için kolları sıvadı.
İki ezeli rakibin bu kez karşı karşıya geldiği son oyuncu ise Pierre-Emile Hojbjerg
SON YILINA GİRDİ
Tottenham forması giyen Danimarkalı orta, Galatasaray'ın ana transfer hedefleri arasında yer alıyor.
Fenerbahçe de 28 yaşındaki oyuncuyu çok istiyor. Fakat sarı-kırmızılı ekip bu transferde de bir adım önde gözüküyor.
İtalya'dan da talipleri olan Hojbjerg istediği teklifleri alamazsa Aslan'a sıcak baktığını iletti.
İngiliz ekibiyle 2025'e kadar kontratı bulunan yıldız için 10 milyon euro'yu gözden çıkartan sarı-kırmızılı kurmaylar, transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.
Daha önce Bayern Münih, Southhampton ve Schalke gibi takımlarda top koşturan Hojbjerg, 2020'den bu yana Tottenham forması giyiyor.
Kasım 2022'de 45 milyon Euro'luk piyasa değeriyle zirveyi gören 28 yaşındaki yıldız, Ada ekibinde 184 maçta 10 gol ve 16 asistlik performans ortaya koydu.
Tecrübeli oyuncu geçen sezon Tottenham formasıyla 39 maçta 1509 dakika süre aldı.
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