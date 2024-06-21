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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon için transfer startı hızlı başladı. Sarı-kırmızılar, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmadığı Batshuayi ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılan yıldız ismin peşine düştü. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sezon içindeki kıyasıya rekabeti, transfer dönemine de yansımış durumda…

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Ezeli rakipler ilk olarak Michy Batshuayi transferinde karşı karşıya gelirken; burada kazanan Galatasaray oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yle kontratı biten golcüyle el sıkıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Batshuayi'de imzaya kalan Cimbom, bir çalım daha atmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

İki ezeli rakibin bu kez karşı karşıya geldiği son oyuncu ise Pierre-Emile Hojbjerg

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

SON YILINA GİRDİ

Tottenham forması giyen Danimarkalı orta, Galatasaray'ın ana transfer hedefleri arasında yer alıyor.


TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Fenerbahçe de 28 yaşındaki oyuncuyu çok istiyor. Fakat sarı-kırmızılı ekip bu transferde de bir adım önde gözüküyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

İtalya'dan da talipleri olan Hojbjerg istediği teklifleri alamazsa Aslan'a sıcak baktığını iletti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

İngiliz ekibiyle 2025'e kadar kontratı bulunan yıldız için 10 milyon euro'yu gözden çıkartan sarı-kırmızılı kurmaylar, transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.


TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Daha önce Bayern Münih, Southhampton ve Schalke gibi takımlarda top koşturan Hojbjerg, 2020'den bu yana Tottenham forması giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Kasım 2022'de 45 milyon Euro'luk piyasa değeriyle zirveyi gören 28 yaşındaki yıldız, Ada ekibinde 184 maçta 10 gol ve 16 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Tecrübeli oyuncu geçen sezon Tottenham formasıyla 39 maçta 1509 dakika süre aldı.

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