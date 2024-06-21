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Galatasaray haberleri: Batshuayi'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin nedeni belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmadığı Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesi gündem oldu. Belçikalı oyuncunun bu transfer sürecinde yaşadıkları ortaya çıktı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray haberleri: Batshuayi'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin nedeni belli oldu!

Batshuayi'nin geçen sezon ortalarında Mertens'le yaptığı tatil Ali Koç'un tepkisini çekti.

Galatasaray haberleri: Batshuayi'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin nedeni belli oldu!

Uyarı alan Belçikalı oyuncu ilk kopmayı burada yaşadı.

Galatasaray haberleri: Batshuayi'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin nedeni belli oldu!

Sezon içinde oynama isteğini ileten ve performansıyla dikkat çeken yıldızın talepleri bir türlü kabul görmedi.

Galatasaray haberleri: Batshuayi'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin nedeni belli oldu!

Kontrat uzatma sürecinde Fenerbahçeli yetkililerin 'Her türlü anlaşırız' şeklindeki tavırlarını hoş bulmadı.

Galatasaray haberleri: Batshuayi'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin nedeni belli oldu!

Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Batshuayi, geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı takımda oynama isteğini iletti.

Galatasaray haberleri: Batshuayi'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin nedeni belli oldu!

Okan Buruk'la yaptığı görüşmede hem Icardi'yle birlikte hem de tek oynayabileceğinin altını çizdi.

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