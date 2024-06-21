Galatasaray haberleri: Batshuayi'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin nedeni belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmadığı Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesi gündem oldu. Belçikalı oyuncunun bu transfer sürecinde yaşadıkları ortaya çıktı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Uyarı alan Belçikalı oyuncu ilk kopmayı burada yaşadı.
Sezon içinde oynama isteğini ileten ve performansıyla dikkat çeken yıldızın talepleri bir türlü kabul görmedi.
Kontrat uzatma sürecinde Fenerbahçeli yetkililerin 'Her türlü anlaşırız' şeklindeki tavırlarını hoş bulmadı.
Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Batshuayi, geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı takımda oynama isteğini iletti.
Okan Buruk'la yaptığı görüşmede hem Icardi'yle birlikte hem de tek oynayabileceğinin altını çizdi.
Yakın arkadaşı olan Mertens'le yaptığı görüşmeler de bu sürecin olumlu ilerlemesinde önemli rol oynadı.
Batshuayi'nin menajeri, Fenerbahçe'nin 'Yeniden görüşelim' önerisine 'Galatasaray'la anlaştık' diyerek geri çevirdi
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