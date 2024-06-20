Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca
Sezonu çifte kupayla noktalayan Galatasaray, transferde harekete geçti. Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Cimbom bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, Türkiye - Gürcistan maçında dikkat çeken yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yönetim, EURO 2024'te boy gösteren sarı kırmızılı futbolculara gelen teklifleri değerlendirecek.
Dursun Özbek ve kurmayları, elde edilecek bonservis gelirleriyle birlikte transferde daha kolay hamleler yapacak.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı gibi futbolcular, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor.
Bu oyuncuların olası satışı sonrası dev bir bonservis gelirinin kasaya girmesi hedefleniyor.
Öte yandan sarı kırmızılılar transferde kadrosuna katmak istediği oyuncular için de temaslarını sıklaştırdı.
Aslan'ın transfer listesinde iddialı isimlerin olduğu biliniyordu.
Galatasaray'ın ilk olarak Fenerbahçe ile kontratı biten Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Hatta Cimbom'un bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu kaydedildi.
Yönetimin, Batshuayi sonrası ikinci bombası da ortaya çıktı.
Galatasaray'ın transferde flaş bir isim için harekete geçtiği aktarıldı.
Sarı kırmızılıların, Türkiye - Gürcistan maçı sonrası sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi.
Türkiye - Gürcistan mücadelesinde çok dikkat çeken o yıldızın, yeni sezonda Galatasaray'a transfer olabileceği öne sürüldü.
İşte Aslan'ın talip olduğu o futbolcu...
G.SARAY'DAN MIKAUTADZE BOMBASI!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Gürcü oyuncu Georges Mikautadze'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Aspor.com.tr'de yer alan haber göre Sarı kırmızılıların, Türkiye - Gürcistan maçında çok iyi bir performans sergileyen 23 yaşındaki yıldız için devreye girebileceği öne sürüldü.
Türkiye - Gürcistan karşılaşmasında çok etkili bir performans sergileyen Mikautadze, A Milli Takımı'mızın savunmasına zor anlar yaşatmıştı.
Hatta Georges Mikautadze, Türkiye karşısında 32. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.
2023-2024 sezonu başında Metz'den, Ajax'a 16 milyon Euro bonservis ücretine transfer olan Mikautadze, Hollanda ekibinde beklenen katkıyı sağlayamamıştı.
Ocak ayında yeniden Metz'e kiralanan Mikautadze'nin sözleşmesinde 13 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu yer alıyordu.
Metz kulübü de geçtiğimiz günlerde bu opsiyonu kullanarak Mikautadze'yi tekrardan kadrosuna katmıştı.
Ancak Mikautadze, EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından birçok takımın radarına girmiş durumda.
Galatasaray da başarılı kanat forveti gündemine alırken, yönetimin ilerleyen günlerde bir hamle yapabileceği iddia edildi.
Sarı kırmızılıların gerçekleşecek olan satışlar sonrası Mikautadze için 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkarabileceği öne sürüldü.
23 yaşındaki yıldızın ise Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi.
Georges Mikautadze bu sezon Fransa ve Hollanda liglerinde toplam 32 maça çıktı.
Mikautadze bu karşılaşmalarda 15 gol attı.
Ayrıca 4 de asist yaptı.
Gürcü oyuncunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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