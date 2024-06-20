Haberler Galatasaray Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Sezonu çifte kupayla noktalayan Galatasaray, transferde harekete geçti. Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Cimbom bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, Türkiye - Gürcistan maçında dikkat çeken yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 14:32
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Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Galatasaray'da yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Sarı kırmızılılar 3 Temmuz tarihinde başlayacak olan yeni sezon kampı öncesi en az 2 transferi bitirmeyi hedefliyor.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Cimbom özellikle EURO 2024'ün sona ermesinin ardından transferde daha rahat hamleler yapacak.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Yönetim, EURO 2024'te boy gösteren sarı kırmızılı futbolculara gelen teklifleri değerlendirecek.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Dursun Özbek ve kurmayları, elde edilecek bonservis gelirleriyle birlikte transferde daha kolay hamleler yapacak.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı gibi futbolcular, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Bu oyuncuların olası satışı sonrası dev bir bonservis gelirinin kasaya girmesi hedefleniyor.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Öte yandan sarı kırmızılılar transferde kadrosuna katmak istediği oyuncular için de temaslarını sıklaştırdı.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Aslan'ın transfer listesinde iddialı isimlerin olduğu biliniyordu.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Galatasaray'ın ilk olarak Fenerbahçe ile kontratı biten Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Hatta Cimbom'un bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu kaydedildi.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Yönetimin, Batshuayi sonrası ikinci bombası da ortaya çıktı.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Galatasaray'ın transferde flaş bir isim için harekete geçtiği aktarıldı.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Sarı kırmızılıların, Türkiye - Gürcistan maçı sonrası sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Türkiye - Gürcistan mücadelesinde çok dikkat çeken o yıldızın, yeni sezonda Galatasaray'a transfer olabileceği öne sürüldü.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

İşte Aslan'ın talip olduğu o futbolcu...

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

G.SARAY'DAN MIKAUTADZE BOMBASI!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Gürcü oyuncu Georges Mikautadze'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Aspor.com.tr'de yer alan haber göre Sarı kırmızılıların, Türkiye - Gürcistan maçında çok iyi bir performans sergileyen 23 yaşındaki yıldız için devreye girebileceği öne sürüldü.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Türkiye - Gürcistan karşılaşmasında çok etkili bir performans sergileyen Mikautadze, A Milli Takımı'mızın savunmasına zor anlar yaşatmıştı.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Hatta Georges Mikautadze, Türkiye karşısında 32. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

2023-2024 sezonu başında Metz'den, Ajax'a 16 milyon Euro bonservis ücretine transfer olan Mikautadze, Hollanda ekibinde beklenen katkıyı sağlayamamıştı.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Ocak ayında yeniden Metz'e kiralanan Mikautadze'nin sözleşmesinde 13 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu yer alıyordu.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Metz kulübü de geçtiğimiz günlerde bu opsiyonu kullanarak Mikautadze'yi tekrardan kadrosuna katmıştı.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Ancak Mikautadze, EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından birçok takımın radarına girmiş durumda.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Galatasaray da başarılı kanat forveti gündemine alırken, yönetimin ilerleyen günlerde bir hamle yapabileceği iddia edildi.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Sarı kırmızılıların gerçekleşecek olan satışlar sonrası Mikautadze için 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkarabileceği öne sürüldü.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

23 yaşındaki yıldızın ise Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Georges Mikautadze bu sezon Fransa ve Hollanda liglerinde toplam 32 maça çıktı.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Mikautadze bu karşılaşmalarda 15 gol attı.

Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gürcü yıldıza kanca

Ayrıca 4 de asist yaptı.

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