Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Sezonu çifre kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar 2 ismin alternatiflerini aramaya başladı. Yönetim, EURO 2024 sonrası Pascal Grob ile temaslara başlayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 11:44
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Yeni sezon için kadro planlasını oluşturmaya başlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Yoluna 3 kulvarda devam edecek olan sarı kırmızılılar kadro rotasyonunu genişletmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transferde önceliğini sağ bek ve orta saha bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Höjbjerg ile ilgilenen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Sergio Oliveira ve Ndombele ile devam etmeme kararı alan Okan Buruk EURO 2024'te yer alan Alman orta saha oyuncusuna kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Galatasaray'ın Brighton'da forma giyen 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Grob'u gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Sarı kırmızılı yönetimin Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyuncu ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Geçen sezon 47 maçta forma giyen Pascal Grob, 5 gol, 13 asistlik performans ortaya koymuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...

Pascal Gross, EURO 2024'ün açılış maçında Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 45 dakikada görev aldı.

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