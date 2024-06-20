TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Pascal Grob'a kanca! EURO 2024 sonrası görüşme...
Sezonu çifre kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar 2 ismin alternatiflerini aramaya başladı. Yönetim, EURO 2024 sonrası Pascal Grob ile temaslara başlayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Höjbjerg ile ilgilenen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.
Sergio Oliveira ve Ndombele ile devam etmeme kararı alan Okan Buruk EURO 2024'te yer alan Alman orta saha oyuncusuna kancayı taktı.
Galatasaray'ın Brighton'da forma giyen 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Grob'u gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı kırmızılı yönetimin Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyuncu ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Geçen sezon 47 maçta forma giyen Pascal Grob, 5 gol, 13 asistlik performans ortaya koymuştu.
Pascal Gross, EURO 2024'ün açılış maçında Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 45 dakikada görev aldı.
Merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde görev yapan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 8 milyon olarak gösteriliyor.
33 yaşındaki yıldız oyuncunun Brighton'daki sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
DİĞER