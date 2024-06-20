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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!

Son iki sezonda attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluklar yaşatan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız ülkesinde katıldığı televizyon programında transferi ve geleceği hakkında flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 11:12
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!

Taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'ye Avrupa ve Suudi Arabistan'dan teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi hareketliliği sürerken gözler Mauro Icardi'nin geleceği hakkında vereceği karara çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!

Son iki sezonda attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluklar getiren Arjantinli yıldız, ülkesinde televizyon programına önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!

Bu sezon 25 kez ağları sarsarak da gol krallığının sahibi olan Mauro Icardi, önümüzdeki sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!

İŞTE ICARDI'NIN SÖZLERİ;

Galatasaray'a gelmesine Wanda Nara'nın ikna ettiğini söyleyen Icardi, "Milano'dan Paris'e gittik, Paris'te çok rahattık sonra Wanda "hadi İstanbul'a gidelim dedi, ben gitmek istemedim kalmak istedim ama sonunda ikna oldum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!

"GALATASARAY'DA KALIYORUZ"

Geleceği hakkında konuşan Arjantinli golcü, "Gelecek sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım."

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!

"G.SARAY - F.BAHÇE REKABETİ..."

Türkiye'de beni gerçekten şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta bile çılgınca" dedi. Wanda Nara derbi için "River - Boca'dan bile daha büyük." açıklamasında bulundu.

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