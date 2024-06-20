GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!
Son iki sezonda attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluklar yaşatan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız ülkesinde katıldığı televizyon programında transferi ve geleceği hakkında flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Bu sezon 25 kez ağları sarsarak da gol krallığının sahibi olan Mauro Icardi, önümüzdeki sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.
İŞTE ICARDI'NIN SÖZLERİ;
Galatasaray'a gelmesine Wanda Nara'nın ikna ettiğini söyleyen Icardi, "Milano'dan Paris'e gittik, Paris'te çok rahattık sonra Wanda "hadi İstanbul'a gidelim dedi, ben gitmek istemedim kalmak istedim ama sonunda ikna oldum." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA KALIYORUZ"
Geleceği hakkında konuşan Arjantinli golcü, "Gelecek sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım."
"G.SARAY - F.BAHÇE REKABETİ..."
Türkiye'de beni gerçekten şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta bile çılgınca" dedi. Wanda Nara derbi için "River - Boca'dan bile daha büyük." açıklamasında bulundu.
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