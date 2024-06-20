GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den flaş transfer itirafı: Wanda Nara beni ikna etti!

Bu sezon 25 kez ağları sarsarak da gol krallığının sahibi olan Mauro Icardi, önümüzdeki sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.

İŞTE ICARDI'NIN SÖZLERİ; Galatasaray'a gelmesine Wanda Nara'nın ikna ettiğini söyleyen Icardi, "Milano'dan Paris'e gittik, Paris'te çok rahattık sonra Wanda "hadi İstanbul'a gidelim dedi, ben gitmek istemedim kalmak istedim ama sonunda ikna oldum." ifadelerini kullandı.