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Batshuayi imzaya kaldı! Galatasaray

Fenebahçe'den önce Süper Kupa'yı alan ardından da 3 puan önünde sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, şimdi de ezeli rakibinin golcüsünü renklerine bağlıyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Batshuayi imzaya kaldı! Galatasaray

Fenebahçe'den önce Süper Kupa'yı alan ardından da 3 puan önünde sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, şimdi de ezeli rakibinin golcüsünü renklerine bağlıyor... Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yle görüşen G.Saray yönetimi, F.Bahçe'nin 1 milyon euro imza parası ve 3 milyon eurodan 3 senelik sözleşme önerdiği Batshuayi'ye 2 milyon euro imza parası ile 3 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

BUNU duyan F.Bahçe, G.Saray'ın teklifini Batshuayi'ye önerdi. Ancak Belçikalı golcü, Fenerbahçe'yi kabul etmedi ve sarı-kırmızılılarla prensipte el sıkıştı. Batsman, Fenerbahçe ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona ermesinin ardından 1 Temmuz'da G.Saray'ın kampına katılacak. Belçikalı golcünün imza parasının yüksek olmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı G.Saray'ın teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

75 MAÇTA 44 GOL

BATSHUAYİ, Fenerbahçe formasıyla 75 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 44 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı golcü, 5 de asist yaptı. Beşiktaş'ta ise 42 karşılaşmada 14 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Kariyerinde 186 golü var

KARİYERİNDE, Standart Liege, Marsilya, Chelsea, Chelsea U21, Fenerbahçe, Beşiktaş, Crystal Palace, Valencia ve Borussia Dortmund'da toplamda 465 maça çıkan Batshuayi, 186 kez gol sevinci yaşadı.

Milli takıma seçilmedi

BATSHUAYİ,

EURO

2024'te mücadele eden Belçika'nın şampiyona kadrosuna davet edilmedi. Batsman'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının en büyük etkenlerinden birinin de bu olduğu iddia edildi.

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