TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...
Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Gelen isimlere yer açmak için takımdan ayrılacak oyuncuları belirleyen yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini gerçekleştiridi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının kadrosunda görmek istemediği yıldız oyuncu takımda kalma kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Şu ana kadar herhangi bir futbolcuya imza attırmayan Cimbom'da, EURO 2024'ün bitimine yakın hareketliliğin yaşanması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray'da, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu olmuştu.
Yönetim özellikle verim alamadığı bazı futbolcularla kesin olarak yolları ayırma kararı almıştı.
Ancak sarı kırmızılıların transfer gündemine dair şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Sergio Oliveira'nın, sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istemediği ortaya çıktı.
Geçen sezon 24 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, yalnızca 997 dakika sahada kalabilmişti.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın, ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi.
Sürpriz bir gelişme olmaması halinde Oliveira'nın yeni sezonda da takımda kalması bekleniyor.
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