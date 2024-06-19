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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Gelen isimlere yer açmak için takımdan ayrılacak oyuncuları belirleyen yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini gerçekleştiridi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının kadrosunda görmek istemediği yıldız oyuncu takımda kalma kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 16:17
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Son 2 sezonun lig şampiyonu Galatasaray, 5. yıldızı takmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda, transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un rapor doğrultusunda hedeflenen oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Şu ana kadar herhangi bir futbolcuya imza attırmayan Cimbom'da, EURO 2024'ün bitimine yakın hareketliliğin yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Öte yandan Galatasaray'da, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Yönetim özellikle verim alamadığı bazı futbolcularla kesin olarak yolları ayırma kararı almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Ancak sarı kırmızılıların transfer gündemine dair şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Sergio Oliveira'nın, sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istemediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Geçen sezon 24 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, yalnızca 997 dakika sahada kalabilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın, ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık krizi! Okan Buruk'un kararı...

Sürpriz bir gelişme olmaması halinde Oliveira'nın yeni sezonda da takımda kalması bekleniyor.

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