Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını giyen ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Cimbom'un Belçikalı golcüyle önerdiği sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
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Fenerbahçe'nin de yeniden sözleşme imzalamak istediği Belçikalı golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi.
Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılıların, Belçikalı golcünün menajeriyle görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
ÜÇ SENELİK KONTRAT
Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan 30 yaşındaki forvetin sarı kırmızılıların önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin de tekrar anlaşmak istediği tecrübeli golcüyle son anda bir pürüz yaşanmazsa üç senelik kontrat yapılacağı bildirildi.
Oyuncunun istediği imza parasının ise 7 milyon euro olduğu ifade edildi.
Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.
Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistle oynadı.
1.85 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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