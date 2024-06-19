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Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını giyen ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Cimbom'un Belçikalı golcüyle önerdiği sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 11:11
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Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de gündem yaratacak hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar şu ana kadar transferdeki sessizliğini dev bir hamleyle bozmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon öncesi Mauro Icardi'ye yardımcı bir forvet arayan Cimbom, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi'yi gündemine almıştı.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin de yeniden sözleşme imzalamak istediği Belçikalı golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılıların, Belçikalı golcünün menajeriyle görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

ÜÇ SENELİK KONTRAT

Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan 30 yaşındaki forvetin sarı kırmızılıların önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin de tekrar anlaşmak istediği tecrübeli golcüyle son anda bir pürüz yaşanmazsa üç senelik kontrat yapılacağı bildirildi.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Oyuncunun istediği imza parasının ise 7 milyon euro olduğu ifade edildi.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistle oynadı.

Galatasaray Batshuayi transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

1.85 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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