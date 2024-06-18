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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları başladı. Okan Buruk'un sağ bek bölgesini işaret etmesinin ardından birçok isimle görüşmelerini sürdüren Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki oyuncuyu 3. alternatifi olarak listesine ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 11:09
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, hız kesmeden gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Sarı-kırmızılı ekip sürpriz hamlelerle lige başlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, bu turnuvaya play-off'lardan başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Yeni lig formatı olan Devler Ligi'nde Cimbom, kesinlikle bir ilke imza atmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Bunun için iddialı kadro kurma hedefinde olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Kadrosuna sağ bek eklemesi yapacak sarı-kırmızılı takım geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren ve bonservisi Rennes'de bulunan Fransız oyuncu Lorenz Assignon ve Manchester United'ın İngiliz yıldızı Aaron Wan-Bissaka için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un bu iki isimde anlaşma sağlayamaması halinde 3. aday olarak yine Rennes forması giyen Guela Doue'yi belirlediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Sarı-Kırmızılı takımın iki isimden istediği sonucu alamaması halinde 21 yaşındaki oyuncu için temaslarına hız vereceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Genç futbolcu Bu sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Doue söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

İhtiyaç duyulması halinde sağ açıkta da forma giyebilen genç futbolcunun Fransız ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Fildişili oyuncu milli takımda 2 maçta forma giydi ve bu müsabakalarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...

Ayrıca bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan Doue, takımıyla play-off'a yükseldi burada ise Milan'a elendi.

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