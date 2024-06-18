TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın sağ kanadı uçacak! Guela Doue...
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları başladı. Okan Buruk'un sağ bek bölgesini işaret etmesinin ardından birçok isimle görüşmelerini sürdüren Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki oyuncuyu 3. alternatifi olarak listesine ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yeni lig formatı olan Devler Ligi'nde Cimbom, kesinlikle bir ilke imza atmak istiyor.
Bunun için iddialı kadro kurma hedefinde olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kadrosuna sağ bek eklemesi yapacak sarı-kırmızılı takım geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren ve bonservisi Rennes'de bulunan Fransız oyuncu Lorenz Assignon ve Manchester United'ın İngiliz yıldızı Aaron Wan-Bissaka için temaslarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un bu iki isimde anlaşma sağlayamaması halinde 3. aday olarak yine Rennes forması giyen Guela Doue'yi belirlediği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı takımın iki isimden istediği sonucu alamaması halinde 21 yaşındaki oyuncu için temaslarına hız vereceği de gelen haberler arasında.
Genç futbolcu Bu sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı.
Doue söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.
İhtiyaç duyulması halinde sağ açıkta da forma giyebilen genç futbolcunun Fransız ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
Fildişili oyuncu milli takımda 2 maçta forma giydi ve bu müsabakalarda 1 gol attı.
Ayrıca bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan Doue, takımıyla play-off'a yükseldi burada ise Milan'a elendi.
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