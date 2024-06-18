İlk tercih Bissaka

Nokta atışı bir takviye yapılması planlanan sağ bek için de Galatasaray'da kesenin ağzı açılmış durumda. Listede ve gündemde çok sayıda oyuncu var. Ancak bu oyuncular arasında bir isim, diğerlerinden açık ara önde görünüyor: Aaron Wan-Bissaka... 5 yıldır Manchester United forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, ocak ayında İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Galatasaray ise Boey'yi Bayern Münih'e sattığı günden bu yana Bissaka ve menajeriyle temas halinde. Sözleşme uzatma konusu süreci zora soksa da Aslan hiç vazgeçmedi.

BÜYÜK AVANTAJA SAHIP

Wan Bissaka da Galatasaray'ın ısrarlı tavrından memnun. Ada basınına göre bu yaz döneminde başarılı sağ bekle United'ın yolları ayrılacak. Oyuncunun talibi çok fazla. Ancak haberlerde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuyla da birlikte bu transferde çok avantajlı olduğuna vurgu yapılıyor. İlk 11'e yapılması planlanan 2 büyük takviyeden biri olarak düşünülen Wan Bissaka'nın bonservisi için kesenin ağzı açılmış durumda. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği sağ bek transferini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açacak.

HEPSİNDE İLK 11'DE ÇIKTI

Demokratik Kongo kökenli olan Aaron WanBissaka, Londra'da doğdu. Son olarak İngiliz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi. İngiliz sağ bek geçtiğimiz sezon geçirdiği 2 ayrı sakatlık sebebiyle uzun süre formasından uzak kaldı. Mart ayının sonlarına doğru iyileşen 26 yaşındaki savunmacı, Premier Lig'de son 10 haftadaki maçların tamamına ilk 11'de başladı ve son 3 dakikasında oyundan çıktığı Arsenal karşılaşması hariç, hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

SAVAŞÇI BIR SAĞ BEK

Bissaka, atletik ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. ManU'da 190 maça çıkarken 2 kez rakip ağları sarstı. 13 de asist yaparak skora toplamda 15 kez katkı yaptı. Birer kez İngiltere ve İngiltere Lig kupalarını kaldırdı.

ASLAN'A KARŞI OYNADI

WAN-Bissaka, Manchester United formasıyla geçen sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve EFL Cup'ta toplamda 30 maça çıktı. 2 bin 411 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, gol atamazken 3 asist yaptı. Bissaka, geçen sezon RAMS Park'ta Galatasaray ile M.United arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış ve McTominay'ın attığı golün asistini yapmıştı. Karşılaşma 3-3 bitmişti.

55 MILYON EURO'YA ALDI

Manchester United, henüz 21 yaşında transfer ettiği Aaron Wan-Bissaka için Crystal Palace Kulubü'ne tam 55 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bissaka, şu an Galatasaray'da oynayan Zaha ile birlikte Crystal formasıyla 36 maça çıktı. Aynı şekilde eski Galatasaraylı sol bek Aanholt da Palace formasıyla 41 maçta Bissaka ile birlikte sahada kaldı. Galatasaray'ın yakın ilgisi nedeniyle Wan Bissaka'nın Zaha'dan bilgi istediği de gelen haberler arasında.