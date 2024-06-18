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Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Yaz transfer döneminde önemli takviyelere imza atmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ocak ayında Sacha Boey'i Bayern Münüh'e gönderen sarı-kırmızılılar, sağ bek bölgesine transfer yapmak için kolları sıvadı. Cimbom, uzun zamandır ilgilendiği yıldız ismi transfere ikna etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 09:10
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Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Devre arasında Fransız sağ bek Sacha Boey'u Bayern Münih'e 30 milyon euroya satan ve sezonun geri kalanında bu bölgeyi 'idare eden' Galatasaray'da gündem; Boey'in ayrılığının ardından temasa geçtiği Assignon...

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Ara transferde Sarı-Kırmızılılar'ın teklifine karşın İngiliz ekibi Burnley'i tercih eden Assignon için yeniden devreye girildiği öğrenildi.

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Akşam'ın haberine göre Aslan, Rennes'ten ayrılacak olan genç sağ bek ile görüşmelerinde önemli bir mesafe kat etti.

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Burnley'de de devam etmeyecek olan Assignon'un, kısa süre içerisinde kararını vereceği ve ibrenin şu an için büyük ölçüde G.Saray'a dönük olduğu bildirildi.

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

HOCASI BAYERN MÜNİH'E GİTTİ
Öte yandan Assignon'un İngiltere yolculuğunda, Sacha Boey ile benzerlik gösteren detaylar dikkat çekti...

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Fransız yıldız; devre arasında Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin yoğun ısrarı üzerine Galatasaray yerine İngiliz ekibini tercih etmişti.

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Ancak Belçikalı çalıştırıcının Burnley'den ayrılarak Bayern Münih'in teknik direktörlük koltuğuna geçmesi, Assignon için de fikir değişikliğine sebep oldu.

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Oyuncu, eski takımına geri dönüp yeni bir rota çizmeye karar verdi.

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Geçen sezon Burnley adına 15 maça çıkan Assignon; 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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