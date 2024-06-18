Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi
Yaz transfer döneminde önemli takviyelere imza atmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ocak ayında Sacha Boey'i Bayern Münüh'e gönderen sarı-kırmızılılar, sağ bek bölgesine transfer yapmak için kolları sıvadı. Cimbom, uzun zamandır ilgilendiği yıldız ismi transfere ikna etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Burnley'de de devam etmeyecek olan Assignon'un, kısa süre içerisinde kararını vereceği ve ibrenin şu an için büyük ölçüde G.Saray'a dönük olduğu bildirildi.
HOCASI BAYERN MÜNİH'E GİTTİ
Öte yandan Assignon'un İngiltere yolculuğunda, Sacha Boey ile benzerlik gösteren detaylar dikkat çekti...
Fransız yıldız; devre arasında Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin yoğun ısrarı üzerine Galatasaray yerine İngiliz ekibini tercih etmişti.
Ancak Belçikalı çalıştırıcının Burnley'den ayrılarak Bayern Münih'in teknik direktörlük koltuğuna geçmesi, Assignon için de fikir değişikliğine sebep oldu.
Oyuncu, eski takımına geri dönüp yeni bir rota çizmeye karar verdi.
Geçen sezon Burnley adına 15 maça çıkan Assignon; 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
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