Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Transfere ikna edildi

Devre arasında Fransız sağ bek Sacha Boey'u Bayern Münih'e 30 milyon euroya satan ve sezonun geri kalanında bu bölgeyi 'idare eden' Galatasaray'da gündem; Boey'in ayrılığının ardından temasa geçtiği Assignon...

Ara transferde Sarı-Kırmızılılar'ın teklifine karşın İngiliz ekibi Burnley'i tercih eden Assignon için yeniden devreye girildiği öğrenildi.