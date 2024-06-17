TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'ın o yıldız için karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Bodo/Glimt, 23 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Euro'dan kapıyı açarken Beşiktaş'ın teklifi de belli oldu.
Siyah- beyazlılar, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sabah'ın haberine göre kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta sahanın, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu kaydedildi.
Bu sezon 27 maçta 14 gol, 3 asistle oynayan Gronbaek'in de Bodo/ Glimt ile anlaşılması halinde görüşmeye hazır olduğu vurgulandı.
KARTAL ONU YAKINDAN TANIYOR!
23 Mayıs 2001'de Danimarka'nın Aarhus şehrinin Risskov bölgesinde dünyaya geldi. 176 cm boyunda ve 73 kilo ağırlığında. İki ayağını da aynı ustalıkla kullanabiliyor.
Orta sahanın yanı sıra, sol kanatta da görev yapabiliyor. Aarhus GF'nin altyapısında yetişti. A takımda oynadıktan sonra Bodo/Glimt'e transfer oldu.
İki kulüpte 171 maça çıktı. 38 gol atarken 22 de asist yaptı.
Bodo/Glimt'in Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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