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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'ın o yıldız için karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon kadrosunu teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve danışman olarak göreve başlayan Brad Friedel ile birlikte şekillendirmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

İlk transferini Gabriel Paulista'yı stopere alarak yapan siyah-beyazlı takım, şimdi de sol stoper ve orta saha takviyelerine yöneldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda hocası, orta alana dinamik ve skor katkısı olan bir oyuncu istiyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi bu doğrultuda Albert Gronbaek için kulübüyle resmen temaslara başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bodo/Glimt, 23 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Euro'dan kapıyı açarken Beşiktaş'ın teklifi de belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

Siyah- beyazlılar, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sabah'ın haberine göre kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta sahanın, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

Bu sezon 27 maçta 14 gol, 3 asistle oynayan Gronbaek'in de Bodo/ Glimt ile anlaşılması halinde görüşmeye hazır olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

KARTAL ONU YAKINDAN TANIYOR!

23 Mayıs 2001'de Danimarka'nın Aarhus şehrinin Risskov bölgesinde dünyaya geldi. 176 cm boyunda ve 73 kilo ağırlığında. İki ayağını da aynı ustalıkla kullanabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

Orta sahanın yanı sıra, sol kanatta da görev yapabiliyor. Aarhus GF'nin altyapısında yetişti. A takımda oynadıktan sonra Bodo/Glimt'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

İki kulüpte 171 maça çıktı. 38 gol atarken 22 de asist yaptı.

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