TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği yıldız için Galatasaray devreye girdi!

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon kadrosunu teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve danışman olarak göreve başlayan Brad Friedel ile birlikte şekillendirmeye başladı.

İlk transferini Gabriel Paulista'yı stopere alarak yapan siyah-beyazlı takım, şimdi de sol stoper ve orta saha takviyelerine yöneldi.